Celkový stav americké ekonomiky je „solidně pozitivní“

„Béžová kniha byla zveřejněna jen pár hodin poté, co institut ADP přinesl čísla z amerického trhu práce za květen. Americká ekonomika podle nich vytvořila pouze 27 tisíc nových pracovních míst v soukromém sektoru. To je oproti očekávání ve výši 185 tisíc výrazně méně,“ říká Senior Equity Trader BHS Kamil Bednář.



Americká centrální banka (Fed) ve středu zveřejnila svou Béžovou knihu. Dle závěrů tohoto materiálu americká ekonomika v posledních týdnech dál expandovala. Výhled navíc zůstává „solidně pozitivní“.



I přesto lze na horizontu vývoje vidět zatahující se mraky. Mezi ně lze zařadit nedávná slabší čísla o maloobchodních tržbách, továrních objednávkách či nákupech nových domů. Představitelé Fedu zároveň signalizovali, že jsou připraveni snížit úrokové sazby, pokud to bude potřeba.



V podobném duchu se ostatně ve středu vyjádřil také Robert Kaplan, prezident Federal Reserve Bank of Dallas. Ten by chtěl nejprve vidět evidenci o zpomalujícím ekonomickém růstu jakožto důsledku eskalujících sporů mezi Spojenými státy a jejími hlavními obchodními partnery a teprve na jejím základě by uvažoval, zda je potřeba přistoupit ke snížení úrokových sazeb.



V tuto chvíli je podle slov Roberta Kaplana příliš brzy vyvozovat jakékoliv závěry ohledně dopadů obchodních válek na ekonomiku Spojených států. Americké hospodářství dál silně roste, pracovní trh je stále napjatější a očekávaná jádrová inflace se drží okolo dvou procent.