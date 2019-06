USA budou jednat s Mexikem, svačiny v kurzu.

Akciové indexy na Wall Street včera rostly po tom, co FED připustil, že by mohlo dojít k možnému snížení sazeb. Na trhu panuje také optimismus ohledně dohody mezi USA a Mexikem, kdy by se státy mohly vyhnout dříve avizovanému zvednutí cel na mexické zboží ve výši počátečních 5% (resp. 25%) a případnému vzniku další fronty obchodní války. Trump ovšem před dnešním jednáním uvádí, že zatím nevidí dostatečný progres. Spojené státy také ubraly z tlaku na Írán a nabízí mu nový začátek vztahů, ovšem nezměnily se jejich požadavky s cílem zbavit Írán jaderných zbraní.

Index S&P 500 si spolu s Dow Jonesem připsal 0,8% a technologický Nasdaq 0,6%. Nejvíce se dařilo segmentu nemovitostí (+2,3%) a utilit (+2,1%). Z jednotlivých titulů si nejvyšší nárůst připsal potravinářský Cambell Soup Company (+10%), který zvýšil svoji předpověď na celoroční zisk po překonání odhadů za minulý kvartál, zejména zásluhou silnějších tržeb v rostoucí nabídce drobného občerstvení. Prodeje v tomto segmentu vzrostly o 37% na 1,2 mld. USD. Firmě pomáhá i zvyšující se pravděpodobnost dohody USA s Mexikem, odkud dováží základní ingredience a obaly pro své výrobky.



Evropské akcie pokračovaly ve včerejším růstu, který byl ovšem zmírněn zahájením disciplinárního řízení Evropské komise vůči Itálii za neúměrně rostoucí dluh porušující pravidla EU. Euro Stoxx 50 si připsal 0,2%, FTSE 100 a DAX shodně 0,1%.

Růst brzdil finanční sektor, který v Evropě klesl o 0,5%, v Miláně ovšem o 1,6%, nejvíce trpěly akcie italské Unicredit Bank, které spadly o 3,5%. Růst si připsala francouzská společnost poskytující platební služby Worldline (+7,2%) z důvodu možného spojení s italskou SIA Group.

