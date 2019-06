Solidnímu přebytku zahraničního obchodu pomohl v dubnu export aut (Komentář)

Bilance zahraničního obchodu skončila v dubnu přebytkem 17,6 mld. korun. To je o 1,2 mld. korun více než před rokem. K vyššímu saldu, stejně jako v březnu, výrazně přispěl nárůst exportů automobilů, což bilanci vylepšilo o 4,2 mld. korun. Exporty i importy přidaly v porovnání s loňským dubnem 7,4 %.



Zahraničnímu obchodu se tak od začátku roku celkem daří, a to navzdory tomu, že nálada v průmyslu není zrovna pozitivní. I přes globální nejistoty a celkově slabší poptávku ze zahraničí je o české výrobky zájem. Jen exporty do Evropské unie vzrostly za první čtyři měsíce o 5 % v porovnání s loňským rokem. Kromě automobilů, jdou na odbyt také stroje a zařízení. Naopak dynamika importů je tažená silnou domácí spotřebou i investicemi. Ty by ale v průběhu roku měly zpomalovat. Není totiž zřejmé, zda veřejný sektor bude schopen realizovat plánované investice, u soukromého sektoru pak stále chybí kapacity na jejich realizaci.



V prvních měsících letošního roku si tedy zahraniční obchod vedl překvapivě dobře, když vykázal vyšší saldo za první čtyři měsíce než loni. To se odrazilo i na čtvrtletních statistikách HDP, když v Q1 19 navzdory předpokladům přispěl do celkového meziročního růstu HDP kladně. Celkově by díky nižším importům měla bilance zahraničního obchodu skončit lépe než loni, kdy vykázala přebytek 113,9 mld. CZK.