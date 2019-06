Zahraniční obchod si i nadále drží dobrou kondici

Dubnová bilance zahraničního obchodu v národním pojetí po březnovém překvapivě silném výsledku skončila s přebytkem 17,6 mld. Kč, což předčilo loňský dubnový výsledek o 1,2 mld. Kč. Březnový výsledek byl revidován z původních 21,8 mld. Kč na 20,2 mld. Kč. Meziročně vzrostl vývoz i dovoz shodně o 7,4 %. Nepříznivě se na bilanci tradičně podepsalo horší saldo obchodu s ropou a zemním plynem. Bilance s počítači, elektronikou a optickými stroji se po loňském nadějném vzestupu nadále drží v červených číslech. Naopak motorová vozidla přispěla k výsledku pozitivně a jejich vývoz se nadále drží na silných hodnotách.



Podle indexu exportu, který je sestavovaný Asociací Exportérů a Raiffeisenbank, bude výkonnost českého vývozu i nadále slábnout. Růst exportu se tak neudrží na současných úrovních, naopak začne oslabovat až na jednotky procent, a to především kvůli ochabující zahraniční poptávce. Koruna, která by podle našeho odhadu měl v následujících měsících oslabovat, sice tuzemským vývozcům pomáhá, nezvládá však kompenzovat zhoršující se vyhlídky růstu německé ekonomiky. Právě zpomalení Německa je pro tuzemský vývoz kámen úrazu, jelikož se jedná o našeho hlavního obchodního partnera a se kterým nás pojí úzká spolupráce v automobilovém sektoru. V prvních čtyřech měsících tohoto roku vývoz do Německa vzrostl o 3,2 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Přitom celkový vývoz se za stejné období zvýšil celkem o 5 %. V současné chvíli jsou vyhlídky na růst německého exportu nejslabší od října 2012.



Situace v Evropě se však začíná nepatrně stabilizovat, což potvrzují, mimo jiné, stagnující ukazatele PMI, které zastavily svůj strmý pokles, a to jak v celé eurozóně, tak v Německu a také v Česku. Zároveň i data o HDP vykazují mírné zlepšení. Celkově je pro tuzemský zahraniční obchod špatnou zprávou, že růst globálního obchodu začíná podle odhadu OECD celkově zpomalovat. To můžeme přičíst na vrub obchodním válkám, které vede USA se zbytkem světa.



Nedojde-li k naplnění současných hrozeb jako je neřízený odchod Británie z EU či propad německé ekonomiky do recese, očekáváme v tomto roce pouze mírně nižší saldo zahraničního obchodu na 80 mld. Kč.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.