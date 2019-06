Průmyslová výroba v ČR v dubnu podala lepší výkon, než se čekalo

Český průmysl v dubnu oproti březnu vzrostl o 0,8 % (po sezónním očištění). Meziročně rostla výroba o 3,3 %. Analytici v průměru čekali meziroční růst o 2,7 %. Po slabém březnu, tak přišel lepší duben.



Pozitivní je další potvrzení stabilizace v automobilovém průmyslu. Meziroční tempo růstu výroby automobilů se v dubnu dokonce zvýšilo na 5,4 % z předchozího tempa 3,7 % a byla tak hlavním tahounem růstu průmyslové výroby s příspěvkem k meziročnímu růstu průmyslové výroby ve výši 1,0 procentního bodu. Navíc ve výrobě automobilů slušným tempem roste i hodnota nových zakázek. Energetika, která stahovala výrobu dolů v březnu, byla naopak v dubnu druhým největším tahounem.

Směrem dolů výrobu táhne výroba strojů a zařízení, výroba elektrických zařízení a segment zpracování dřeva a dřevěných výrobků.



Průmyslová výroba v ČR tedy v dubnu pozitivně překvapila. Dnes zveřejněný nárůst objednávek německých průmyslníků za duben je rovněž drobným pozitivním signálem i pro český průmysl. Ovšem indikátory aktivity ve výrobním sektoru (PMI) pro nejbližší měsíce obrat zatím nevěští. A do vývoje v příštích letech stále promlouvá nejistota kolem obchodních válek. Do dalších měsíců a let tak počítáme s pokračováním expanze českého průmyslu pomalejším tempem.



Za celý rok 2019 čekáme růst průmyslové výroby ČR o pouhé 1,0 % po loňském nárůstu o 3,2 %.