Rozbřesk: Ropa hlásí medvědí trh. Na jak dlouho?

Rok 2019 se nezadržitelně řítí do své druhé poloviny, cena ropy se však vrátila tam, kde tento rok startovala. V posledních týdnech si totiž ropa Brent připisuje jednu ztrátu za druhou, přičemž včera se její cena propadla dokonce až k hranici 60 dolarů za barel. V porovnání s dubnovými maximy se jedná již o 20% pokles, což znamená jediné - ropný trh se po čase opět ocitl v medvědím teritoriu.



Hlavním důvodem současného sešupu cen je eskalující obchodní přestřelka, a to nejen na “zavedené” frontě USA-Čína, ale nově taktéž USA-Mexiko, jež dohromady dále zhoršují vyhlídky na globální růst. Ten je klíčovým motorem růstu poptávky po ropě, který již tak bude v tomto roce - na pozadí cyklického zpomalení hlavních ekonomik - nižší než v roce 2018. Na pokračující obchodní půtky mezi Spojenými státy a Čínou je přitom ropa zvlášť citlivá, neboť čínská ekonomika je zodpovědná za celé dvě pětiny přírůstku globální spotřeby ropy. Jakékoli zaškobrtnutí čínského tygra se tak na cenách ropy briskně projeví.



Reakce na aktuální propad cen z nabídkové strany je prozatím v rovině verbálních intervencí ze strany Saúdské Arábie, která po draghiovsku vyhlašuje, že “udělá cokoli pro stabilitu cen”. Problémem nicméně je, že trhy si tím nejsou vůbec jisté a váhají, zda aktuální těžební škrty kartelu OPEC+ budou pokračovat i ve druhé polovině roku. Zatímco totiž Saúdové zřejmě ani jinou alternativu nemají (k vyrovnanému rozpočtu potřebují cenu nad 85 USD /barel), druhý pilíř současné dohody, Rusko, je o poznání rezervovanější dále omezovat vlastní produkci. Moskva se vcelku oprávněně obává především další mohutné expanze amerických producentů břidlicové ropy , kteří již nyní výrazně profitují z produkčních škrtů kartelu.O budoucnosti produkčních škrtů budou státy OPEC+ rozhodovat již na konci června. Aktuální propad cen nahrává pokračování spolupráce, byť individuální těžební kvóty se nakonec mohou od současné podoby lišit. To by, společně se snižováním íránské a venezuelské těžby, mělo cenám pomoci stabilizovat se v rozmezí 60-70 USD /barel. Právě na této úrovní se jeví cena ropy opodstatněná z titulu tržních fundamentů a zároveň “férová” ve smyslu toho, že uspokojuje většinu producentů a nepůsobí destruktivně na spotřebitelskou poptávku. Koruna spolu s ostatními středoevropským měnami opatrně rozšiřuje své zisky, které jsou motivované převážně holubičí rétorikou Fedu.Dnes bude pro korunu zajímavé sledovat nejen domácí data za průmysl zahraniční obchod (za duben), ale především odpolední zasedání ECB. Náležitě holubičí rétorika ECB by přitom koruně měla pomáhat i nadále.Na eurodolarový trh se lehce vrací volatilita, kterou dokonce spolupodporují makroekonomická čísla. Včera to byl například mizerný ADP report z amerického trhu práce , který byl naštěstí pro dolar kompenzován velmi dobrou náladou v sektoru amerických služeb. Euro nicméně nakonec lehce ztratilo, přičemž na vině byl rozšiřující se spor Evropské komise a italské vlády o podobu fiskální politiky. Včera totiž komise totiž vyzvala k zahájení disciplinárního řízení vůči Itálii za neplnění fiskálních cílů.Dnes to ovšem bude zasedání ECB, které na sebe strhne pozornost eurodolaru. Očekávejme holubičí rétoriku, která se bude snažit posunout lysé padající inflační očekávání. ECB může rovněž představit i nový program TLTRO, který může být lépe vyladěn ve směru k bankám.