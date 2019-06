Peso klesá v reakci na rozhodnutí ratingových agentur

Shrnutí:

Fitch snížila rating Mexiku, Moody’s mění výhled. Obě agentury zmiňují stejný důvod

V jednání mezi USA a Mexikem zatím posun nenastal, obě strany budou jednat i dnes

Akcie v USA i v Asii relativně stabilní

Dvojitá negativní zpráva

Nad Mexickou ekonomikou se začínají stahovat mračna v podobě hrozby nových cel ze strany USA. Peso dostalo včera další nepříjemný úder poté, co dvě ratingové agentury začaly zkoumat výhled na Mexickou ekonomiku. Fitch následně rozhodla o snížení ratingu na BBB (blízko junk úrovně), zatímco Moody’s změnila výhled ze stabilního na negativní. Obě agentury se přitom zaměřily na jeden klíčový prvek, a to na Pemex – státní, vysoce zadluženou, ropnou společnost. Nutno říci, že dluh Pemexu vzrostl o 75 % během vlády minulého presidenta Enrique Pena Niety. Fitch zároveň zmínila, že k negativnímu výhledu začíná přispívat i obchodní napětí mezi USA a Mexikem. Růst ekonomiky podle agentury zaostává a riziko nových cel celou situaci ještě zhoršuje. Moody’s se na Pemex zaměřila rovněž a zároveň zmínila obtížně předvídatelnou ekonomickou politiku země, která ke stabilnímu výhledu nijak nepřispívá.

Peso klesá, dohoda mezi USA a Mexikem zatím na stole není

USDMXN roste o 1 % díky negativním dopadům rozhodnutí ratingových agentur. Zdroj: xStation5

V reakci na tyto zprávy dnes ráno peso začalo slábnout a dostalo se na páru s dolarem až k důležité resistenci. Co se širšího pohledu na USDMXN týče, je zjevné, že měnový pár nedokázal výrazněji klesnout pod spodní hranu rostoucího kanálu. Mohou za to hlavně zprávy z minulého týdne, podle kterých se Americký prezident chystá zavést nová cla ve výši až 25 % v případě, že se Mexiku nepodaří vyřešit příliv migrantů a drog z Mexika do USA. Dohodu mezi oběma zeměmi se zatím najít nepodařilo. V případě jejího dosažení, je však prolomení spodní hrany rostoucího kanálu stále ve hře. Pětiprocentní clo by mělo vstoupit v platnost už v pondělí a následně by mělo postupně narůstat až na 25 %.

Počet Mexičanů, kteří se pokoušeli vstoupit do USA nelegálně v roce 2018 vzrostl. Rost ale z nejnižší úrovně od rou 1971. Zdroj: BBC