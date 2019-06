VoxEU: Střet málo slučitelných ekonomických systémů může ohrozit celou globální ekonomiku

Dvě světové velmoci se pustily do bezprecedentní obchodní války, napjaté jsou i vztahy mezi USA na straně jedné a Evropou a Japonskem na straně druhé. Na stránkách VoxEU na to poukazuje ekonomka Meredith A. Crowley. A dodává, že během posledních dvaceti let zvyšovala globalizace celkové bohatství Američanů, ovšem její náklady nesli zejména zaměstnanci ve výrobním sektoru.



Otázkou je, proč Spojené státy neřešily problémy v obchodních vztazích s Čínou v rámci Světové obchodní organizace a uchýlily se k jednostranným krokům. Důvodem může být to, že v minulosti tato organizace rozhodla několikrát proti Spojeným státům a jejich zástupci tak nevěří, že by v případě Číny dosáhli svého. Takovým krokem ale mohou narušit systém pravidel, který jim v minulosti tolik prospíval. Motivací jim podle některých názorů může být kromě samotného obchodu i obava ze ztráty globální hegemonie. A právě tato obava vede k tomu, že Spojené státy jednají na vlastní pěst bez ohledu na současné narušování dosavadního systému.



Podle odhadů ekonoma Ralpha Ossy by intenzivní obchodní válka ve světové ekonomice vedla ke ztrátě příjmů v USA, Číně a v EU v rozsahu přibližně 2 %. U menších zemí by ale byly ztráty mnohem vyšší: U Švýcarska by dosáhly 14 %, u Mexika 7 % a u Kanady také asi 7 %. Podle některých odhadů pak nesou tíhu cel uvalených Spojenými státy na dovozy z Číny hlavně americké dovozní společnosti. To by znamenalo, že čínské exportní firmy své prodejní ceny nezměnily a tíhu cel nesou firmy americké.Dlouhodobější obchodní konflikt by se mohl projevit posuny v globálních výrobních řetězcích. Podle některých ekonomů by „jizvy obchodní války přetrvaly ještě dlouho poté, co by byla zrušena cla“. Ve světové ekonomice by totiž i potom mohla přetrvávat vysoká nejistota, která by se negativně podepsala na obchodu a investicích.Současné problémy v mezinárodním obchodu „jdou daleko za samotný konflikt mezi USA a Čínou, protože se týká řady zemí, které zápolí s tím, jak skloubit svůj kapitalistický systém s čínským státním kapitalismem“. Ukazuje se, že Světová obchodní organizace není v této oblasti schopna vyřešit téměř nic a „výhled pro fungování multilaterálního obchodního systému není povzbudivý“. Možností pro efektivní řešení není mnoho a neexistuje jednoduché řešení, jak integrovat fundamentálně naprosto rozdílné systémy – západní liberální kapitalismus a čínský státní kapitalismus, uzavírá Crowley.Zdroj: VoxEU