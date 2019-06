ČEZ – prodeje akcií managementem pokračují, balík akcií v úterý prodal CFO Novák

Poté, co před týdnem uplatnil 60 tisíc opcí na akcie ČEZ místopředseda představenstva energetické společnosti Tomáš Pleskač, k podobnému kroku se toto úterý odhodlal jeho kolega, rovněž místopředseda představenstva, Martin Novák. Ten jak známo má ve firmě již více než 10 let primárně na starosti finance. Přestože ČEZ pod jeho plánováním očekává, po loňském hospodářsky nejhorším roce firmy za zhruba 15 let, nejen letos výrazné zlepšení hospodaření, aktuálním krokem vlastně důvěru v růst akcií nevyjádřil. Prakticky všechny možné získané akcie totiž obratem prodal.

„Prémie“ přes 10 mil. Kč

Martin Novák v úterý 4. června uplatnil opce na 100 tisíc akcií ČEZ, které získal za kurz 435,50 Kč, resp. tedy za více než 43,5 milionu Kč. Ten samý den prodal na pražské burze celkem 96 tisíc akcií ČEZ za ceny o zhruba 24 % vyšší, resp. v rozpětí 540-542 Kč. Na prodaných akciích tím realizoval hrubý zisk přes 10,1 mil. Kč.

Možno zmínit, že obchody M.Nováka byly značně výrazné k celkovému dennímu objemu obchodů s titulem, když na pražské burze v úterý celkově vyměnily majitele akcie ČEZ za 143,4 mil. Kč. Prodané akcie Nováka tvořily více než třetinu objemu, když dosáhly téměř 52 mil. Kč.

Jak jsme již včera informovali v článku „ČEZ – Pleskač prodal akcie za více než 30 milionů korun“, pravidla opčního motivačního programu ČEZ nařizují, držet po získání akcií z opcí nadále akcie odpovídající alespoň 20 % možného realizovaného zisku. Ten se počítá z rozdílu tržního kurzu akcií ČEZ v den uplatnění programu a ceny opcí. V případě Martina Nováka si dle našich propočtů musel nyní minimálně ponechat asi 3 870 akcií ČEZ. Ponechal si 4 tisíce akcií ČEZ… Vzhledem k pořizovací ceně tedy za 1,74 mil. Kč.

Připomenout lze, že obdobný krok Martin Novák učinil naposledy před rokem. Tehdy ke konci května rovněž uplatnil u něj přidělovaných tradičních 100 tis. opcí, obratem také prodal tehdy možnou většinu, resp. 95 655 akcií ČEZ. Oproti letošku na nich realizoval o něco výraznější zisk, resp. jednalo se o téměř 11,5 mil. Kč.

Letošní využívání opčního programu ze strany členů managementu jsme predikovali v lednu v článku týkajícího se jen částečného prodeje akcií ČEZ ze strany Daniela Jiřičky. Ohledně nejvyššího TOP managementu ČEZ lze nyní nejspíše očekávat ještě realizování opčních práv ze strany členky představenstva M.Chaloupkové. Ta z podstaty své funkce každoročně získává příděl 60 tisíc opcí na akcie ČEZ.

Akcie ČEZ ve středu na pražské burze přílišné změny nepředvedly a nakonec zakončily níže o 0,28 % na 538,50 Kč. Majitele tentokrát vyměnily akcie jen za necelých 47 mil. Kč, což byl na titulu čtvrtý nejnižší objem v tomto roce.