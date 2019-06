Eurodolar na sedmitýdením maximu

Kurz eurodolaru vyšplhal na sedmitýdenní maxima, když trh konečně začal výrazněji reagovat na propad amerických úrokových sazeb . Ten byl navíc opepřen holubičí rétoriku z Fedu (viz úvodník), což zcela zastínilo fakt, že inflace v eurozóně poklesla v květnu až na 1,2 % meziročně.Dnes by do hry mohla zasáhnout americká data v čele s ADP reportem z trhu práce a především indexem podnikatelské nálady v amerických službách (ISM). Pokud čísla nezaostají výrazně za tržním konsensem mohl by se trh dluhopisů v USA poněkud uklidnit, což by dolaru mohlo prospět. Ve stejném směru potom mohou působit i zprávy z amerického Senátu, který údajně hodlá blokovat záměr prezidenta Trumpa uvalit na Mexiko nová cla.