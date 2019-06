Transformace energetického sektoru

V energetickém sektoru aktuálně dochází k velkému transformačnímu procesu, který by se dal označit jako přechod z klasické „konvenční“ energetiky na energetiku „bezemisní“. Tato transformace bude mít zcela zásadní vliv na to, jak bude v následujících dekádách vypadat nejen energetický, ale i automobilový a průmyslový sektor.

Energetická transformace

Postup transformace je zřetelný zejména z toho, jak se v průběhu času mění energetický mix jednotlivých států. V tomto kontextu je důležité upozornit zejména na růst významu obnovitelných zdrojů energie – primárně větrných a solárních a částečně i plynových elektráren, které budou v průběhu času čím dál více penetrovat globální energetický mix.

Důvodů pro tento vývoj je několik – zejména jde o všeobecné společenské klima, politiku Evropské unie, vývoj energetické politiky v Německu a podepsání Pařížské dohody, která by měla po roce 2020 nahradit Kjótský protokol.

TEXTOVÝ BOX „Cílem Pařížské dohody je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí. Dále pak ukládá všem signatářům úkol snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % ve srovnání s rokem 1990 a určit si vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení tohoto cíle.“

Graf č. 1. Vývoj energetického mixu mezi současností a rokem 2050 – predikce

Zdroj: McKinsey

Koncepce globální energetické politiky bude však muset odpovědět i na otázky, jak pokrýt poptávku po elektřině, která se bude zvyšovat zejména kvůli růstu Číny a Indie. To by dle predikcí mělo do roku 2050 poptávku po elektřině téměř zdvojnásobit s tím, že obnovitelné zdroje energie (zejména solární a větrné elektrárny) by měly generovat asi čtvrtinu celkové vyprodukované elektřiny.

Graf č. 2. Predikce globální poptávky po elektřině (v milionech terajoulů) – růst poptávky dle sektoru

Zdroj: McKinsey

Do celé situace navíc vstupují evropské politické autority, které na jedné straně zvýhodňují obnovitelné zdroje energie skrze dotační programy a naopak znevýhodňují klasickou energetiku emisními povolenkami na straně druhé. To samozřejmě spolu s hrozbou nečekaných regulačních restrikcí zvýhodňuje bezuhlíkovou výrobu elektřiny, které se tak stává čím dál více preferovanou možností výroby elektřiny.

Na tento vývojový trend energetické společnosti reagují postupnými restrukturalizacemi svých majetkových struktur a pomalu tak mění své výrobně-technické a obchodní modely. Tento vývoj je postupný, ovšem ze strany mnoha významných, zejména evropských energetických korporací již lze dnes zaznamenat poměrně zásadní snahy o implementaci těchto kroků.

Aktuální vývojové tendence

Společnosti musí kromě těchto fundamentálních změn reagovat i na změnu ve vývoji cen elektřiny, která se po poklesu mezi lety 2008 až 2016 začíná opět zvyšovat.

Důležité v tomto kontextu je zejména zapojování obnovitelných zdrojů, které na trhu způsobují značnou volatilitu. V případě příznivých dnů (slunečné a větrné počasí) se totiž ceny dostávají na extrémně nízké hodnoty. To je umocněno zejména situací, kdy je menší poptávka po elektřině (typicky víkendy či svátky) a klasické zdroje energie nejsou schopny dostatečně rychle reagovat snížením nabídky.

Graf. č. 3. Cena silnoproudé elektřiny na Pražské burze (v EUR/MWh)

Zdroj: PXE

V případě nepříznivých dnů je však v energetické síti naopak nedostatek elektrické energie, kterou je potřeba někde získat. Musí tedy platit základní pravidlo – nabídka elektřiny se rovná poptávce po ní, pakliže to neplatí, nastává zhroucení přenosové sítě tzv. „blackout“.

Do sítě proto musí být zapojeny energetické zdroje s rychlou akceschopností. Typicky se dnes preferuje využívání paroplynových elektráren, které se řadí mezi „nízkoemisní“ zdroje. Výstavba těchto energetických zdrojů je poměrně levná a investičně nenáročná, s jejich provozem jsou však spojeny poměrně vysoké operační náklady.

Volatilita spojená s obnovitelnými zdroji má navíc závažné implikace pro přenosovou síť a její schopnost stabilně přenášet elektrickou energii – výkyvy zvyšují nestabilitu sítě a nadměrně ji zatěžují. Společnosti zabývající se distribucí elektrické energie proto musí do soustav intenzivně investovat a pomalu je transformovat na smart grids – tedy tzv. „chytré sítě“.

Ty jsou jednak schopné vyrovnávat rozdíly mezi nabídkou a poptávkou. A to skrze promptní zapojování dodatečných energetických zdrojů (primárně paroplynových elektráren) nebo skrze akumulaci přebytečné energie do akumulačních soustav (přečerpávací vodní zdroje, lithiové bateriové soustavy či řešení na principu power-to-gas).

Decentralizovaná energetika

Další vývojovou tendencí, která je pro sektor charakteristická, je decentralizace celého energetického sektoru. Ta je inherentně spojena s rozvojem obnovitelných energetických zdrojů, které částečně oponují tradičnímu energetickému modelu, kdy jeden zdroj zásobuje energií celý region.

Obnovitelné energetické zdroje naopak představují velké množství lokálních jednotek, které jsou připojeny k rozvodné síti nebo k bateriovým či jiným akumulačním řešením, a které jsou schopné energii uskladňovat pro budoucí využití.

Dalším poměrně zásadním trendem, který je úzce spojen se snahami o snižování produkovaných emisí, je i rozvoj elektromobility. Ta by měla být pro společnosti poměrně zásadní výzvou, jednak z toho důvodu, že bude navyšovat celkovou poptávku po elektřině (viz předchozí graf) a dále pak kvůli tomu, že je její vývoj úzce spojen s rozvojem sítě dobíjecích stanic. Právě v tomto segmentu by měly hrát primární roli energetické společnosti, které by se do budování sítě měly aktivně zapojovat.

Dopady pro energetické společnosti

Dosavadní vývoj energetické transformace byl pro evropské energetické giganty prozatím značně negativní a mnohé společnosti přišly o velkou část svojí hodnoty (viz graf níže).

Transformace energetiky z klasického centrálního modelu na model postavený na obnovitelných zdrojích energie spojený s decentralizací sektoru bude mít (jak je již vidět z prvotních vývojových trendů) na energetické korporace značně negativní vliv.

Graf. č. 4. Vývoj cen akcií evropských producentů elektřiny

Zdroj: J&T Banka

Díky decentralizaci obnovitelných energetických zdrojů a novým možnostem akumulování energie však zároveň přichází poměrně zásadní příležitost pro menší tržní hráče, kteří prozatím neměli možnost provozovat drahá a investičně náročná aktiva – jako jsou uhelné či jaderné elektrárny.

Ti budou nově schopni částečně nahradit zavedené energetické korporace, které jsou již dnes pod tlakem nucené měnit modely svého fungování. To se projevuje především při reorganizacích, kdy společnosti pod tlakem obav z regulatorních restrikcí prodávají fosilní energetické zdroje za zlomky původních investičních nákladů.

Trendem a budoucností je tedy nízkoemisní energetika postavená na obnovitelných zdrojích energie – solárních a větrných elektrárnách, paroplynových elektrárnách vyrovnávajících výkyvy mezi nabídkou a poptávkou po elektřině a chytrých přenosových sítích spojených se zařízeními schopnými akumulovat elektrickou energii.