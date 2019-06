US500 testuje klesajúcu trendovú líniu

Včerajšie vyjadrenie šéfa Fedu Jerome Powella podporilo oživenie na akciových trhoch. Európske, ako aj americké akciové indexy sa odrazili od kľúčových supportov a aj dnes pokračujú v raste. Powell včera prvýkrát naznačil, že Fed môže v tomto roku pristúpiť k znižovaniu úrokových sadzieb. Hoci Powell argumentoval, že hospodársky rast, nízka nezamestnanosť a inflácia sú v súlade s cieľmi Fedu, obchodné napätie medzi USA a jeho kľúčovými obchodnými partnermi naberá na obrátkach. Fed bude pozorne sledovať priebeh týchto obchodných sporov a k tomu prispôsobí vývoj monetárnej politiky. Fed sa totiž obáva o to, že obchodné vojny povedú k spomaleniu globálneho hospodárskeho rastu.

Problém by však mohol byť v tom, že Powell do istej miery podmienil znižovanie úrokových sadzieb eskaláciou obchodného napätia, čo by mohlo viesť aj k strate dôvery investorov v rast ziskov firiem. Z tohto dôvodu predstavuje Powellové vyjadrenie skôr akúsi brzdu pre súčasný pokles na akciových trhoch. Avšak pre rast na nové maximá, by sme možno museli vidieť aj zmiernenie neistoty ohľadom obchodnej vojny. Americký akciový index US500 sa odrazil od kľúčového supportu na úrovni 2720 bodov. Ďalší významný nárast však môže byť obmedzený kvôli obchodnému napätiu. V prípade, ak US500 neprekoná klesajúcu trendovú líniu, môže dôjsť k poklesu k lokálnym minimám na úrovni 2720 bodov. Zdroj: xStation5