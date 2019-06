ECB odtajní, jak bude vypadat program TLTRO3 (Tematické analýzy)

Hlavním tématem na čtvrtečním zasedání Evropské centrální banky bude program TLTRO3, skrze který ECB poskytne bankovnímu sektoru další dávku likvidity. Podle našich odhadů však program již nebude tak štědrý jako ten minulý a ani ze strany komerčních bank o něj nebude tak velký zájem. Úrokové sazby zůstanou beze změny podle naší prognózy nejen po zbytek letošního roku (jak avizuje ECB), ale až do září roku příštího. Poté však nepřijde na řadu zvýšení sazeb, ale naopak snížení depozitní sazby o dalších 10 bb. Na přetřes může ve čtvrtek přijít i zavedení tzv. „tiered interest rate“. Reálné kroky v tomto směru však nečekáme. Nová prognóza z dílny ECB může ukázat mírnou revizi růstu HDP směrem nahoru.

Hlavním tématem zasedání by měla být diskuze o novém programu TLTRO3 (program cílených dlouhodobějších refinančních operací), který by měl být spuštěn v září. Prostřednictvím programů TLTRO poskytuje ECB komerčním bankám likviditu za výhodných podmínek, aby je motivovala k většímu poskytování úvěrů. Výhodou TLTRO je jeho dlouhá splatnost (čtyři roky u TLTRO2), neboť za normálních okolností nabízí ECB komerčním bankám likviditu jen na týden až tři měsíce. Otázkou je, jak bude nový program TLTRO3 štědrý, pokud jde o podmínky čerpání. Podle toho, co bylo doposud oznámeno, by banky mohly čerpat částku až do výše 30 % poskytnutých úvěrů. Úvěry s dvouletou splatností budou zřejmě indexovány na MRO (sazba pro hlavní refinanční operace, v současné době na úrovni 0 %, banky si za ní od ECB půjčují peníze na jeden týden) s tím, že další pobídkou by mohlo být poskytnutí bonusu 20 bb (tedy -0,2 %), pokud objem poskytnutých úvěrů vzroste meziročně o 1 %. Při čerpání peněz z programu TLTRO2 byla tato prémie -0,4 %.

ECB si bude muset také ujasnit, zda podmínkou pro čerpání peněz z nového programu bude splacení prostředků z programu starého či nikoli. Druhý případ by totiž znamenal další nárůst bilanční sumy ECB, což nepředpokládáme. Není ani úplně jasné, jak velký zájem o tento instrument bude ze strany komerčních bank. Podle našeho názoru bude ve srovnání s předchozím programem zhruba poloviční, tedy 350-400 mld. EUR.

Na čtvrtečním zasedání může přijít na přetřes i zavedení tzv. „tiered interest rate“. Ta by měla bankám ulehčit břemeno, které vyplývá z negativních úrokových sazeb. Za ty si komerční banky u ECB nyní ukládají přebytečnou likviditu (za depozitní sazbu na úrovni -0,4 %). To se pak odráží v nižší ziskovosti bank, což v situaci zpomalujícího hospodářského růstu představuje pro ECB strašáka. Poskytování podnikatelských úvěrů nicméně v dubnu dosáhlo nejrychlejšího tempa za posledních deset let, zrychluje i tempo poskytování úvěrů domácnostem (nejvyšší od dubna loňského roku), a tak zavedení takovéto speciální úrokové sazby nebude nyní pro ECB zřejmě na pořadu dne. Jejím zavedením by navíc trhu vyslala signál, že úrokové sazby zůstanou v záporu po ještě velmi dlouhé období.

Zveřejněna bude také prognóza, poprvé z dílny nového hlavního ekonoma ECB Philipa Laneho. Výrazných změn ale zřejmě nedozná. Mírně nahoru by mohl být revidován odhad růstu HDP pro letošní rok. Ten na březnovém zasedání zkrouhla ECB výrazně dolů, a to z původních 1,7 % na 1,1 %. Data za Q1 19 ale překvapila ve směru nahoru (odhad ECB počítal s růstem HDP v Q1 na úrovni 0,2 % q/q, skutečný výsledek byl ale dvojnásobný), což by hovořilo pro mírnou revizi. Na druhou stranu obavy z obchodních válek budou zřejmě zmíněny jako riziko pro nižší hospodářský růst. Inflace stále zůstává na nízkých úrovních a cíli ECB se hned tak nepřiblíží. Podle naší prognózy v následujících dvou letech nepřekročí ani úroveň 1,5 %.

Zvyšování úrokových sazeb se tak Mario Draghi do konce svého funkčního období nedočká. Ani jeho nástupce se ale ke zvyšování úrokových sazeb hned tak nedostane. V letošním roce očekáváme jejich stabilitu, v příštím roce pak dokonce další snížení depozitní sazby o 10 bb na -50 bodů. Zvyšovat by se mělo začít až v roce 2021. Růst by měla nejprve depozitní sazba o 25 bb, následně všechny úrokové sazby o 25 bb. Alespoň s tím počítá naše současná prognóza.