Ať úředníci konají padni komu padni

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Lidové noviny | 5.6.2019 | Rubrika: Téma | Strana: 3 | Autor: Vojtěch Wolf, Miroslav Petr | Téma: Ministryně financí

Má pravdu předběžná zpráva, ve které auditoři Evropské komise popisují údajný střet zájmů českého premiéra? Odpověď budeme podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) znát někdy v říjnu.

* LN Který úřad bude nyní reagovat na předběžnou auditní zprávu Evropské komise?

Bude jich víc. Audit probíhal na několika řídicích orgánech jednotlivých projektů. Jeden je na ministerstvu průmyslu, další jsou na ministerstvech práce a sociálních věcí, životního prostředí. Audit probíhal také na ministerstvu pro místní rozvoj, pod které spadá Národní orgán pro koordinaci, a na ministerstvu financí, pod něž spadá auditní orgán a certifikační orgán, jenž po předfinancování projektů z domácího rozpočtu posílá do Bruselu žádost o proplacení z Evropské unie. Takže zmíněné řídicí orgány vypracují připomínky k auditu ohledně údajného střetu zájmů premiéra.

* LN Ale kdo tyto připomínky shrne a pošle závazně Evropské komisi?

Reakci na audit bude řídit Národní orgán pro koordinaci při ministerstvu pro místní rozvoj. Audit probíhal ve všech řídicích orgánech i na ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu financí. Z toho přišel onen draft (návrh – pozn. red.) auditní zprávy, který je označen jako důvěrný, a přesto unikl do médií…

* LN Víte, odkud unikl? Kolik lidí na financích o něm vědělo?

Na ministerstvu financí do deseti lidí a pak další na ministerstvu pro místní rozvoj, pod které spadá i Národní orgán pro koordinaci, který to rozesílá řídicím orgánům. Takže desítky lidí.

* LN Vy jste zprávu stále nečetla?

Neviděla jsem ji a ani ji vidět nechci. To je věc úředníků. Takže nejsem schopna vám ani verifikovat, zda verze, která se objevila v médiích, je správná.

* LN Od loňského srpna platí nařízení Parlamentu Evropské unie o finančních pravidlech pro souhrnný rozpočet EU, které oproti našemu původnímu „lex Babiš“ zpřísňuje a přesněji určuje pravidla pro střet zájmů politiků a úředníků. Jak jste se podle nových pravidel zařídili? A dodržujete je?

Pozor, to není věc ministerstva financí. My nepřidělujeme dotace, v této fázi do řízení nevstupujeme. To je věc zmíněných řídicích orgánů. Ony posuzují žadatele, podmínky žádosti o dotaci.

* LN Když následně zahájíte takzvané certifikační řízení, jinými slovy posíláte do Bruselu žádost o proplacení jednotlivé dotace, vůbec nezkoumáte, zda byla přidělena oprávněně, zda nedochází ke střetu zájmů?

Zkoumáme průběžně fungování systému, nekontrolujeme každou jednotlivou dotaci. To je věc řídicích orgánů. A jejich zodpovědnost.

* LN Posuzuje se střet zájmů v Česku přísněji, jak požaduje loňské nařízení evropského parlamentu?

Jako ministr a politik se neúčastním těchto řízení (o přidělení dotace – pozn. red.). Jde o úřednickou rovinu a je to jejich zodpovědnost. Já pouze doufám a věřím, že všichni postupují podle zákona.

* LN Jak dlouho bude po zaslání našich připomínek trvat, než dorazí zpátky z Bruselu finální verze auditu?

Teď je strašná hysterie, protože se to týká Agrofertu... Brusel má lhůtu tři měsíce na vydání finální verze zprávy v angličtině.

* LN Ve výsledku se to týká asi každého, kdo se může ocitnout při udělování dotace ve střetu zájmů. Třeba i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Ne, tato zpráva se podle mých informací zemědělských dotací netýká. A jen pro vaši informaci: ročně přicházejí desítky podobných auditních zpráv. A nikde se o nich nepíše. To není nic nového. A toto je výjimečné jen proto, že se to týká Agrofertu.

* LN Spíše proto, že se problém týká předsedy vlády. Není to tedy oprávněně výjimečné?

Samozřejmě. To nezpochybňuji.

* LN Jak dlouho tedy může celý proces trvat?

Vůbec nebudu spekulovat o tom, jak bude znít finální verze auditní zprávy. Český překlad může dorazit podle předchozích zkušeností zhruba do měsíce, pak má Česká republika jeden až dva měsíce na odeslání připomínek, poté Brusel další tři měsíce. Takže minimálně až po čtyřech měsících může být k dispozici finální verze. Do toho jsou prázdniny, takže můj odhad je, že finální verzi auditní zprávy můžeme mít nejdříve v září nebo spíše v říjnu.

* LN Proč na nesoulad musely upozornit Transparency International či strana Piráti, a nikoliv orgány státní správy, které jsou za to zodpovědné?

Pořád je otázkou, jestli došlo k nějakému pochybení. O tom já ale teď nechci spekulovat. Snažím se zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout hysterii. Nejhorší podle mého je, aby se do toho vkládali politici, a je jedno, z jaké strany. Já a moji kolegové, kteří mají zkušenosti s auditními zprávami, jsme přesvědčeni o tom, že skoro vždy dochází k připomínkovému řízení, vysvětlování a posunu tématu. Proto musíme počkat na finální verzi. Teprve pak se bude vědět, kdo, kdy a co porušil.

* LN Vážně si myslíte, že se finální verze auditu bude zásadně lišit od současné právní analýzy?

To nevím a hlavně jsem tu zprávu nečetla.

* LN Když vládne zemi člověk, který má vazby na svou bývalou firmu, jež pobírá významné dotace, není to samo o sobě důvod pro pozvednutí obočí? Konkrétně třeba proto, že v kontrolním orgánu svěřenského fondu, takzvané radě protektorů, je jeho manželka.

To nechci hodnotit. Máme tu lex Babiš a premiér tvrdí, že se od firmy odstřihl. Opakuji, počkejme na konečnou verzi a nechme úředníky konat ve stylu padni komu padni.

* LN Je v zájmu země, aby byla kauza pravomocně dořešena co nejdřív. Co pro to uděláte?

Nejlepší, co ze své pozice pro to mohu udělat, je, že nebudu dělat nic a nechám konat experty. To samé čekám od ostatních politiků. Je jedno, kdo je u moci. Pobavil mne názor, že by to měl posuzovat ministr z jiné strany. To je hloupé. Třeba operační program Podnikání a inovace spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu, které roky řídila sociální demokracie, a to i v době udělení dotací. Primárně to jde za úředníky a jde o jejich odpovědnost.