HBR: Co by měly firmy dělat během recese

Poslední finanční krize a recese poškodila řadu firem a odvětví v různých zemích a regionech. Finanční sektor kolaboval, došlo k prudkým změnám v regulaci. Na stránkách Harvard Business Review si v této souvislosti kladou otázku, jak by se firmy měly chovat během podobných období: Měly by spořit nebo naopak investovat a snažit se zlepšit svou konkurenční pozici?



Během recese či krize jsou zdroje vzácné, což samo o sobě tlačí firmy do omezení investic nebo dokonce do prodeje aktiv. Tento proces ale může poškodit dlouhodobý rozvoj firmy. Jak se konkrétně chovaly firmy během poslední krize? Pokoušely se skrz ni „prospořit“ či „proinvestovat“? HBR uvádí, že americké obchodované společnosti „výrazně snížily počet zaměstnanců a provozní investice“. Na druhou stranu ale držely na konstantní úrovni výdaje na výzkum a vývoj.





HBR tedy tvrdí, že v praxi se uplatňují obě strategie: Na straně zaměstnanců a provozních investic spoří, na straně výzkumu a vývoje se většinou dál investuje. To naznačuje, že společnosti se snaží udržet svou konkurenceschopnost i během prudkého propadu ekonomiky . Pokud někde došlo i ke snížení výdajů na výzkum a vývoj, bylo to v odvětvích, kde tato oblast nehraje tak důležitou roli. Vedou si společnosti, které udržují výdaje na výzkum a vývoj konstantní, lépe než ty, které spoří i v této oblasti? HBR píše, že ano. Takové společnosti mají vyšší návratnost aktiv, ale o firmách, které na konstantních úrovních držely provozní investice , to neplatí.„Za prvé, tím, že pokračovaly v investicích do výzkumu a vývoje, firmy dokázaly i během krize najít inovativní cesty ke zvýšení své efektivity. Tedy jak udělat více s méně zdroji a tím zvýšit svou schopnost projít těžkými časy. Za druhé, v celém procesu je důležitá komunikace a spolupráce se všemi, kdo se podílí na chodu firmy . Takže společnosti, které mají dobře nastaveny tyto komunikační vazby, jsou v lepší výchozí pozici,“ píše HBR.Zdroj: HBR