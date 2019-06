NZD silnější díky komentáři člena RBNZ

Shrnutí:

NZD roste díky komentáři jednoho z centrálních bankéřů

AUD se dočkal slabšího HDP reportu, PMI výsledky byly smíšené

Wall Street roste díky komentáři šéfa Fedu Powella

NZD navyšuje zisky

Dnešní ráno začalo zpevněním NZD a pozitivním sentimentem na akciových trzích. Co se NZD týká, ke zpevnění pomohl komentář člena RBNZ Hawkesbyho. Podle něj je nyní náhled banky na sazby takový, že by měly zůstat po nedávném snížení během dohledné doby beze změny. Připomeňme, že RBNZ snížila minulý měsíc sazby na rekordní minimum a upozornila na to, že šance na další uvolnění měnové politiky stále existuje. Přestože Hawkesby upozornil na to, že je šance na snížení sazeb malá, zároveň zdůraznil, že se situace může změnit, protože centrální banka musí reagovat na změny v ekonomické situaci. NZD dnes ráno zatím zpevňuje o 1,6 %.

NZDUSD dnes ráno roste díky komentáři člena RBNZ. K růstu mu pomáhá i slabší americký dolar. První překážku vidíme pro býky na ceně 0.6680. Zdroj: xStation5

Australské HDP zklamalo

Co se nového makra týká, největší pozornost si dnes ráno získaly výsledky australského HDP. Podle reportu rostla australská ekonomika v prvním čtvrtletí o 0,4 %, zatímco trh počítal s růstem o 0.5 %. Meziročně pak HDP rostlo o 1,8 %, což bylo ve shodě s většinovým konsenzem. Jak vypadají detaily tohoto reportu? Růst táhla i nadále hlavně osobní spotřeba, která se na něm podílela 95 bazickými body. To vše navzdory skutečnosti, že byl růst spotřeby nižší, než v předchozím čtvrtletí. Hůře na tom byly investice, které meziročně klesly o 1,5 % z +0,7 %, což byl nejhorší výsledek od roku 2016. Celkem tak z reportu investice odečetly 40 bp. Čistý export mírně pomohl, když přidal k 50 bp. Celkově tak report kvůli slabším investicím vyšel spíše lehce negativně, což potvrzuje oprávněnost nedávného snížení sazeb ze strany RBA.

Australská ekonomika rostla o něco pomaleji, než očekával trh. Na vině byly hlavně slabší investice. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Wall Street se odrazila zpět

Americké akcie za sebou mají velmi silnou seanci. Hlavní indexy přidaly více než dvě procenta, když jim pomohl komentář šéfa americké centrální banky Powella. Ten připustil, že by Fed mohl snížit sazby v případě, že se situace v americké ekonomice bude zhoršovat. Narážel tím hlavně na dopady obchodní války, které by mohly centrální banku přinutit upravit svůj ekonomický výhled. Přestože jeho slova výrazněji nezměnila situaci na dluhopisovém trhu, obchodníky rozhodně ubezpečila, že je Fed připraven přispěchat na pomoc v případě, že to bude zapotřebí. Trh nyní snížení sazeb v září přikládá již 94 % pravděpodobnost a rostou šance dokonce i na jejich dvojí letošní snížení.

Technicky se US500 dostal zpět na důležitou resistenci, která byla nedávným supportem. Zdroj: xStation5

Z dalších zpráv: