Dušan Quis: Respektujeme soukromí. Nechceme si hrát na Velkého bratra

Dušan Quis vystudoval podnikovou ekonomii společně s psychologií a sociologií v managementu na podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. V pojišťovnictví začínal v roce 2005 jako ředitel pobočky ING pojišťovny a postupně pracoval na pozicích manažera podpory prodeje, obchodního ředitele Interní obchodní sítě, obchodního ředitele ING pojišťovny na Ukrajině, generálního a obchodního ředitele ING pojišťovny na Slovensku, člena představenstva zodpovědného za obchod v ČSOB pojišťovně, výkonného ředitele PPF pojišťovny v Moskvě a obchodního ředitele Allianz Slovenské pojišťovny. Vloni v květnu se stal předsedou představenstva Allianz pojišťovny v České republice.

V letošním roce jste představili v autopojištění nové balíčky pro motoristy. Dotkla se tato produktová inovace segmentování motoristů podle ujetých kilometrů?

Skutečně jsme v tomto roce představili zcela nové balíčky, abychom produkt ještě více zjednodušili a zpřehlednili jak pro naše klienty, tak i pro spolupracující obchodníky. Naši úspěšnou a velmi oblíbenou segmentaci podle ujetých kilometrů jsme ale samozřejmě zachovali. Tedy „Jezdíš málo, platíš málo“ ještě jednodušeji a přehledněji.

Telematickou jednotku, která by sledovala řidičův pohyb a styl jízdy, se tedy montovat do vozů svých klientů nechystáte?

To opravdu není naším cílem. Respektujeme soukromí našich klientů a nechceme si hrát na „Velkého bratra“. Naopak náš produkt „Jezdíš málo, platíš málo“ stavíme na vysoké důvěře ke klientům.

Nezneužívají ji?

Za celou dobu co nabízíme autopojištění podle ujetých kilometrů by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky. Stávalo se to na počátku. Dnes, kdy už si pojistku od Allianz pořídilo přes 270 tisíc klientů, případy zneužití prakticky neexistují. Někdy se samozřejmě setkáváme s ne úplně dokonalou kvalitou fotek, ale to považujeme za provozní záležitost.

To, že klienti s fotkami nepodvádějí, je určitě způsobeno nejenom jejich férovým jednáním, které my jim rádi oplácíme, ale také tím, že každá fotografie obsahuje ve své digitální stopě řadu informací. Navíc máme k dispozici i software, který dokáže manipulaci s fotkami odhalit.

Tipují své roční kilometry správně?

Ano, docela jim to jde. Po prvním roce se do původního odhadu ujetých kilometrů strefí, anebo najede méně 65 procent motoristů, po druhém roce už jich je 80 procent. Těm, kteří kilometry neodhadnou správně, se ale vůbec nic podstatného neděje. Žádné sankce u nás neexistují. Když najedou méně, tak jim peníze vrátíme a když více, tak je doplatí.

Jak se bude vyvíjet pojišťovnictví v souvislosti s autonomními auty? A za jak dlouho by taková auta mohla jezdit po evropských silnicích?

Pojišťovnictví vždy sehrává svou úlohu tam, kde existují nahodilé skutečnosti a riziko. Jsem přesvědčen, že nástup autonomních vozidel sice obojí snižuje, ale neeliminuje. I za této situace bude potřeba pojištění. Do té doby však musí být vyřešena zejména legislativa, která ve svém důsledku určí odpovědnosti, a tedy nositele rizik.

Řekl bych, že technologie zde předbíhá humanitní obory, které musí vyřešit celou řadu etických a právních otázek. Doba skutečně hromadného nasazení autonomních vozidel nás proto jistě nečeká v nejbližších letech.

Zmínil jste se o zjednodušení nabídky pro motoristy ve formě několika lehce definovaných balíčků. Vydáte se touto cestou i v rámci pojištění majetku a domácností?

Také balíčky v pojištění majetku a domácnosti přinesou našim klientům jednoduchou a přehlednou nabídku bez skrytých podmínek a háčků. Rychle a přehledně si budou moci vybrat variantu, která pro ně bude nejvhodnější. A také finančně zajímavá. Jestliže totiž budou mít v Allianz životní pojištění, autopojištění i pojištění majetku, mohou získal až 21% slevu za propojištěnost.

Allianz má stále po celé České republice velmi početné zastoupení obchodníků a síť kanceláří. Vydává se i cestou digitalizace?

Naši kmenovou obchodní síť s více než tisícovkou profesionálních obchodníků a neustále rostoucím počtem kanceláří, kterých už je více než 300, skutečně klienti najdou takřka v každém koutu České republiky. Naše produkty samozřejmě poskytuje i rozsáhlá síť obchodníků všech renomovaných distribučních společností a od loňského roku také naše partnerská banka UniCredit.

Samozřejmě, že ale nezapomínáme ani na klienty, kteří preferují digitální nebo například telefonickou cestu. Naše produkty lze sjednat na webových stránkách Allianz, na naší zákaznické lince 241 170 000 nebo v aplikaci Allianz CZ, která již získala celou řadu ocenění a je mezi našimi klienty čím dál oblíbenější.

Co všechno tato aplikace dokáže a kolik korun stojí její pořízení?

Mobilní aplikace Allianz CZ lidem umožňuje mít kontrolu nad svými pojistkami a penzijním spořením. Už žádné hledání papírových dokumentů. Klientům je k dispozici jejich digitální archiv, takže si vše přehledně zobrazí na jednom místě. Pro ty, kteří cestují do zahraničí, mám skvělou zprávu. Během pár minut si mohou sjednat online cestovní pojištění a v aplikaci najdou i užitečné informace o tom, co dělat při dopravní nehodě nebo ztrátě dokladů či jaký je kontakt na ambasádu.

Pokud je klient s některou platbou v prodlení, přes aplikaci jednoduše uhradí dlužné pojistné. Zároveň mu přehledně zobrazíme podrobnosti o stavu vyřízení jeho pojistné události, a pokud od klienta požadujeme doložit některé dokumenty, v aplikaci ho k tomu vyzveme.

Aplikaci Allianz CZ stále rozvíjíme a slibujeme si od ní mnohem aktivnější komunikaci s klienty. Pojišťovny většinou obecně neumí s klienty moc komunikovat a my věříme, že tohle je cesta jak to změnit. Je to navíc další důvod, proč mít všechna pojištění u Allianz. Aplikace Allianz CZ je zdarma a lze ji jednoduše stáhnout v Apple Store nebo Google.

Pojištění není téma, o kterém by lidé sami přemýšleli. Pokud se jim vyhýbají pojistné události, často své pojistky neřeší dlouhá léta. Mají je nechávat takové, jaké jsou, anebo je lepší, aby je měnili?

Pojištění je jako jakýkoliv jiný produkt, který si koupíte. Slouží dobře, pokud se o něj staráte. Naše potřeby, rizika i životní situace nezůstávají stejné, vyvíjejí se. Proto je ideální jednou ročně udělat revizi s profesionálním pojišťovacím poradcem, který smlouvy sjednal, a který ověří, zda stále odpovídají klientovým potřebám. Smlouvy, a to zejména ty životní, nemá smysl rušit a zakládat nové, ale spíše je upravovat a přizpůsobovat.

Jedna věc je krýt klientům různá rizika a druhá umožnit jim, aby se v tom, co jim pojišťovny za jejich peníze garantují, vyznali. Dokáže s klienty Allianz mluvit tak, aby jí rozuměli?

Pracujeme na tom, abychom byli pro naše klienty srozumitelní ve všem, co děláme. Zjednodušujeme nejen produkty, ale také pojistné podmínky a dokumentaci, kterou k nim přikládáme. Na našich pojistných podmínkách k novým balíčkovým produktům jsme intenzivně pracovali tak, aby byly pro klienty co nejjednodušší.

Životní pojištění Allianz v uplynulých letech posbíralo mnoho cen, a to jak od odborníků, tak i od veřejnosti. Co tvoří jeho základní stavební kameny, které přitahují pozornost?

Je to především orientace na zákazníka ve všem, co děláme. Pro naše klienty stavíme produkty, které jsou srozumitelné, férové a bez skrytých poplatků. Chceme být dostupní všemi distribučními kanály, včetně těch digitálních a s klienty komunikovat rychle, efektivně a bezpapírově. Jsme jednou z největších a nejsilnějších světových pojišťoven, která v České republice snoubí zkušenosti a sílu velké společnosti s rychlostí, inovativností a chutí poskytovat lidem ty nejlepší služby. Jejich přízeň je pro nás zavazující a dává nám chuť být ještě lepší.