KMV a PepsiCo kupují srbskou společnost Knjaz Miloš

Karlovarské minerální vody (KMV) a PepsiCo zakládají společný podnik a kupují srbského výrobce minerální vody a nealkoholických nápojů Knjaz Miloš. ČTK to dnes sdělil mediální zástupce KMV Pavel Novák. Cenu transakce, kterou musí schválit antimonopolní úřady, firmy nezveřejnily. Dokončena by měla být ve třetím čtvrtletí letošního roku.



Skupina KMV tak pokračuje v akvizičním růstu do evropských zemí. Od roku 2008 vlastní rakouskou firmu Waldquelle Kobersdorf. V roce 2015 ovládla dva vedoucí výrobce balené vody v Maďarsku Kékkúti Ásványvíz a Szentkirályi Ásványvíz. Předloni přidala do svého portfolia společnost Quandrant Beverages JSC, oficiálního výrobce nealko nápojů PepsiCo v Bulharsku, a loni odkoupila podniky firmy PepsiCo v ČR, Slovensku a Maďarsku.





Společnost Knjaz Miloš se sídlem v srbském Aranđelovaci je s více než 200letou historií největším výrobcem minerálních vod a energetických nápojů na srbském trhu.