Data z amerického trhu práce čeká korekce (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes bude pokračovat konference americké centrální banky v Chicagu. Trh bude napjatě sledovat jakékoli indicie, zda tržní očekávání dvojího snížení úrokových sazeb do konce letošního roku jsou reálná. Data z amerického trhu práce přinesou korekci výrazných růstů z minulých dvou měsíců. Evropský PMI by se mohl dočkat revize směrem nahoru. Čeští maloobchodníci by si díky Velikonocům měli v dubnu polepšit.

Indikátory PMI v eurozóně čeká revize směrem nahoru

Dnes bude pokračovat dvoudenní konference Fedu v Chicagu. Jerome Powel včera ve svém vystoupení prohlásil, že centrální banka ještě není připravena snížit úrokové sazby, nicméně zesilující tenze vyplývající z obchodních válek ji posunuje směrem k tomuto kroku. Powel i viceguvernér Clarida shodně konstatovali, že nervozitu kolem obchodních válek sledují a jsou připraveni podniknout kroky k udržení expanze. Dnes konferenci svým vystoupením otevře Clarida.

Data z amerického trhu práce čeká v květnu zřejmě korekce. Vidět by to mělo být i na dnešním ADP reportu, který podle tržních očekávání vykáže 178 tisíc volných pracovních míst po dubnových 275 tisících.

V eurozóně budou zveřejněny finální indikátory PMI. Ty by měly být, především díky oblasti služeb, revidovány mírně směrem nahoru.

Euro opatrně posiluje

Kurz eura vůči dolaru včera na vystoupení amerických centrálních bankéřů nijak zásadně nereagoval. Společná evropská měna se pohybovala v pásmu 1,123-1,128 USD/EUR. Dnes ráno otevírá na horní straně tohoto intervalu.

Českému maloobchodu se v dubnu dařilo

Český maloobchod by měl za duben vykázat solidní výsledky. Velikonoce totiž letos připadly právě na tento měsíc, což by mělo být na tržbách s potravinářským zbožím znát. Náš odhad počítá s meziročním růstem prodejů o 3,0 % y/y, po očištění o prodeje aut by to mělo být o 4,2 % y/y.

Polská centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny. Polská inflace sice v dubnu překvapila růstem na úroveň 2,3 % y/y, podle guvernéra Glapinského se však fundamentálně nic nezměnilo a inflace se pouze vrací ke svému normálu. Úrokové sazby tak podle našeho názoru zůstanou beze změny po celý letošní rok. První zvýšení sazeb očekáváme v roce 2020.

Koruně prospěly vyšší mzdy

České mzdy překvapily v Q1 19 růstem o 7,4 % v nominálním vyjádření a o 4,6 % v reálném vyjádření, což bylo o šest desetin procentního bodu nad očekáváním trhu. Výsledek předčil i očekávání ČNB, která počítala s dynamikou na úrovni 4,2 %. To se líbilo české koruně, která v průběhu dne posílila o 0,3 % na 25,71 CZK/EUR. Více jsme se tématu mezd věnovali zde: http://bit.ly/2QPijrS. Z centrálních bankéřů vystoupil Tomáš Holub. Ten prohlásil, že nejpravděpodobnějším výhledem měnové politiky je v nejbližší době stabilita úrokových sazeb. Zároveň ale dodal, že prognóza ČNB počítá s postupným posilováním kurzu koruny, které se ale v praxi zatím neděje. Tento vývoj může být podle něj dílčím argumentem pro úpravu sazeb.

Z úterního obchodování vytěžil i maďarský forint, který si připsal 0,3 % a posunul se na 321,9 HUF/EUR. Polský zlotý zůstal nakonec beze změny na úrovni 4,281 PLN/EUR.