Šéf Fedu Powell svými komentáři nakopnul trhy k růstu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Valná hromada mobilního operátora O2 včera dle očekávání odsouhlasila výplatu dividendy ve výši 21 CZK na akcii.

Evropské akcie po otevření burz budou teprve hledat svůj směr.

Dnes bude pokračovat konference americké centrální banky v Chicagu. Trh bude napjatě sledovat jakékoli indicie, zda tržní očekávání dvojího snížení úrokových sazeb do konce letošního roku jsou reálná. Data z amerického trhu práce přinesou korekci výrazných růstů z minulých dvou měsíců. Evropský PMI by se mohl dočkat revize směrem nahoru.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se solidními zisky. Indexy Dow Jones a S&P 500 si shodně polepšily o 2,1 % a technologický Nasdaq vzrostl o 2,7 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo téměř všem sektorům s výjimkou realitních developerů (-0,6 %). Nejlépe včerejší seanci zakončily technologické firmy se ziskem 3,3 %. Americké akciové trhy měly včera hned dva hlavní důvody silného růstu. Tím prvním bylo vystoupení šéfa Fedu, Jeroma Powella, při zahájení dvoudenní konference. Ten řekl, že Fed detailně sleduje aktuální dění ve světě a i navzdory současnému negativnímu vývoji v obchodní válce s Čínou je Fed připraven jednat tak, aby udržel expanzi ekonomiky. Druhou pozitivní událostí byla návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Velké Británii. Ten v průběhu tiskové konference prohlásil, že případná obchodní dohoda mezi oběma zeměmi by měla „ohromný potenciál“. V podobném duchu zněla i slova britské premiérky Theresy May. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo oznámení šéfa společnosti Apple Tima Cooka, že Čína nijak neomezuje produkci jeho společnosti. Stejně tak ani žádné restrikce neočekává v budoucnu vzhledem k velmi dobrým vzájemným vztahům. V reakci na to vystřelila hodnota akcií Apple o 3,7 %.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování v zisku. Nejlépe se daří japonským akciím, které rostou o 1,8 %. S velkým odstupem je následují akciové trhy v Hongkongu se ziskem 0,5 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225 se daří téměř všem sektorům, jimž kralují technologické společnosti (+2,7 %). Na opačné straně nejhlubší ztráty 0,4 % dosahují utility.