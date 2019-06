SB zhoršila odhad letošního růstu globální ekonomiky na 2,6 pct

Světová banka včera zhoršila výhled globální ekonomiky. Celosvětový hospodářský růst v letošním roce podle její nové prognózy zpomalí na 2,6 procenta z loňských tří procent. V lednu banka letošní růst odhadovala na 2,9 procenta. Výhled pro Spojené státy zůstal beze změn, pro eurozónu je ale horší.



"Globální ekonomická aktivita začátkem roku 2019 dál ochabovala, známky zřetelné slabosti vykazovaly obchod a zpracovatelský průmysl," uvedla banka ve své zprávě. "Zvýšenou politickou nejistotu, včetně nedávné eskalace obchodního napětí mezi předními ekonomikami, provázelo zpomalování globálních investic a pokles důvěry," dodala.





V příštím roce by měl růst globální ekonomiky podle nové prognózy Světové banky zrychlit na 2,7 procenta, v dalším roce by měl dosáhnout 2,8 procenta."Silnější ekonomický růst je klíčový ke snížení chudoby a ke zlepšení životní úrovně," upozornil prezident SB David Malpass. Hospodářský růst podle něj teď ohrožují mimo jiné sílící obchodní bariéry a pokračující růst státních dluhů.Světová banka nadále předpokládá, že hrubý domácí produkt HDP ) Spojených států se v letošním roce zvýší o 2,5 procenta. Odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny však banka zhoršila na 1,2 procenta z dříve očekávaných 1,6 procenta.Hospodářský růst v eurozóně by tak měl výrazně zpomalit z loňských 1,8 procenta. V příštím roce by měl podle Světové banky růst eurozóny činit 1,4 procenta, v roce následujícím pak 1,3 procenta.