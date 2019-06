05.06.2019 Jihomoravský kraj nabízí turistům přes 45 tisíc lůžek

Jihomoravská hromadná ubytovací zařízení nabízela v roce 2018 přes 45 tisíc lůžek. I když počet ubytovaných hostů překročil hranici 2 milionů osob, lůžka byla obsazena z pouhých 40 %. V nabízených hotelových kapacitách má dominantní postavení krajské město Brno (přes 8 tisíc lůžek v hotelích), nejvíce lůžek v penzionech (4,9 tisíc) nabízí okres Břeclav.

V roce 2018 nabízelo v Jihomoravském kraji své služby 858 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ)[1]. Návštěvníkům bylo k dispozici 45 176 lůžek v 18 237 pokojích. Oproti roku 2012 (od kterého je srovnatelná časová řada údajů) se počet nabízených kapacit hotelového typu zvýšil, vyjma hotelů, motelů a botelů nižší kategorie (jedna až tři *), ve kterých ubylo přes 1,3 tisíce lůžek. Nejvíce se zvýšil počet hotelů a s tím spojený i počet pokojů a lůžek ve čtyř hvězdičkových hotelech (počet lůžek se zvýšil o 2,9 tisíce) a také v hotelech garni. Přibližně o 1 tisíc se snížil i počet lůžek nabízených v turistických ubytovnách. Od roku 2012 se na jižní Moravě také zvýšil počet míst pro strany a karavany (o 275 míst), a to především v kempech.

Tab. 1 Hromadná ubytovací zařízení v Jihomoravském kraji v letech 2012 až 2018

V rámci kraje je odlišné rozmístění ubytovacích zařízení jednotlivých kategorií[2]. Zatímco hotely dominuji v krajském městě Brně, kde tvoří polovinu všech brněnských HUZ, penziony na Břeclavsku představují dvě třetiny všech HUZ v tomto okrese. Téměř polovina krajského počtu chatových osad, turistických ubytoven a kempů se nachází ve dvou okresech, a to v okresech Znojmo (především v okolí Vranovské přehrady) a Břeclav (kolem vodní nádrže Nové Mlýny). Ostatní hromadná ubytovací zařízení tvoří 11,4 % HUZ v kraji a jsou k dispozici především na Břeclavsku a v Brně. Více jak dvě třetiny míst pro stany a karavany jsou dislokovány v okresech Blansko (např. rybník Olšovec nebo Suchý), Brno-venkov (např. vodní nádrž Nové Mlýny, v katastru obce Pasohlávky) a Znojmo (např. Vranovská přehrada).

Tab. 2 Hromadná ubytovací zařízení podle okresů Jihomoravského kraje v roce 2018

Při pohledu na podrobnější územní strukturu na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) zjišťujeme nejvyšší absolutní počet HUZ na Znojemsku, za něj se řadí Brno a Břeclavsko. V počtu lůžek má prvenství Brno (13 103 lůžek), s velkým odstupem následuje Znojemsko (5 798), Břeclavsko (4 862) a Mikulovsko (3 619). Nejméně lůžek nabízí Bučovicko, Židlochovicko a Moravskokrulovsko (všechny méně než 300 lůžek). Po přepočtu na 1 000 obyvatel pak jednoznačně před ostatními správními obvody vede Mikulovsko (180 lůžek na 1 000 obyvatel), následuje Pohořelicko s 90 lůžky. V počtu lůžek na 1 km2 převyšuje ostatní obvody krajské město s nabídkou 57 lůžek na 1 km2, s odstupem pak Mikulovsko s 15 lůžky. V přepočtu na 1 000 obyvatel je počet lůžek v HUZ nejnižší na území SO ORP Židlochovice a Šlapanice, v přepočtu na 1 km2 mají nejnižší ubytovací kapacity v SO ORP Moravský Krumlov a Bučovice.

Nabídku míst pro stany a karavany zajišťuje na jižní Moravě především Blanensko, Pohořelicko a Znojemsko (každé přes 1 000 míst), šest správních obvodů (Bučovice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Vyškov a Židlochovice) na možnost využití tohoto druhu rekreačního ubytování není zaměřeno vůbec.

Graf 1 Lůžka v HUZ a místa pro stany a karavany podle SO ORP Jihomoravského kraje v roce 2018

Turistické oblasti Jižní Moravy

Podle České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je celé území České republiky rozděleno do 17 turistických regionů (TR), jedním z nich je i TR Jižní Morava zabírající území celého Jihomoravského kraje. Tento region je členěn do pěti turistických oblastí (TO) – Brno a okolí, Moravský kras a okolí, Pálava a Lednicko – Valtický areál, Slovácko (Jižní Morava) a Znojemsko a Podyjí.

I mezi těmito územími existují rozdíly v turistickém potenciálu. Zatímco nejvíce hromadných ubytovacích zařízení i míst pro stany a karavany se nachází v TO Pálava a Lednicko – Valtický areál (v roce 2018 to bylo 278 zařízení a 1 999 míst a obě tyto hodnoty meziročně vzrostly), největší lůžkovou kapacitu nabízí TO Brno a okolí (18 104 lůžek; jejich počet se meziročně snížil o 870). Do této turistické oblasti také přijelo nejvíce návštěvníků (přes 960 tisíc), což představuje 47,2 % všech hostů v ubytovacích zařízeních celého regionu. Z jihomoravských turistických oblastí je to jediná oblast, kde je poměr domácích a zahraničních hostů téměř vyrovnaný. V ostatních oblastech převažuje v ubytovacích zařízeních domácí klientela, v TO Moravský kras dokonce dosahuje 85 %.

Tab. 3 Kapacity a návštěvnost HUZ podle turistických oblastí Jihomoravského kraje v roce 2018

Od výchozího počtu HUZ v roce 2012 se v TR Jižní Morava snížila lůžková kapacita o 1 148 lůžek, nárůst byl zaznamenán u hotelů, kde kapacitně posílila TO Brno a okolí (+ 1,5 tisíce lůžek) a penzionů, a to především zásluhou TO Pálava a Lednicko – Valtický areál (+ 567 lůžek). V ostatních kategoriích ubytovacích zařízení došlo ke snížení počtu poskytovaných lůžek, nejvíce v kategorii ostatní HUZ (- 1,6 tisíce lůžek). Z turistických oblastí byl největší úbytek lůžkových kapacit zaznamenán v TO Znojemsko a Podyjí (- 1,2 tisíce lůžek) a to napříč všemi kategoriemi HUZ. V této TO se také nejvíce snížil počet míst pro stany a karavany (- 458 míst), i když v celém turistickém regionu Jižní Morava došlo od roku 2012 k nárůstu o 275 míst (téměř 400 míst v TO Moravský kras a okolí a přibližně po 220 místech v TO Pálava a Lednicko – Valtický areál a Slovácko).

Graf 2 Lůžka v HUZ podle turistických oblastí TR Jižní Morava v roce 2012 a 2018

Mezikrajské srovnání

V počtu ubytovacích zařízení (858) i v počtu lůžek (45 176) se Jihomoravský kraj řadí na 4. místo v mezikrajském srovnání. Podíl ubytovacích kapacit na jižní Moravě na republikovém celku činí 9,1 %, resp. 8,4 %. Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie má Jihomoravský kraj v republikovém porovnání nadprůměrné zastoupení hotelů a penzionů (v roce 2018 na úrovni 75,1 %; republikový průměr – 66,6 %). Nejvyšší podíl těchto kategorií HUZ je v Karlovarském kraji (78,3 %), pak následuje hlavní město Praha s 77,0 %. Na druhém konci pomyslného žebříčku stojí Kraj Vysočina s 54,8 %. V Jihočeském kraji se nachází nejvíce kempů (137) a chatových osad (61).

V Jihomoravském kraji připadá na 1 000 obyvatel 38,1 lůžek, což je o 12,5 lůžek méně než činí republikový průměr a jižní Morava je touto hodnotou až 10. v pořadí mezi ostatním kraji republiky. Prvenství drží Karlovarský kraj se 116,8 lůžky v přepočtu na 1 000 obyvatel, nejméně vykazuje Moravskoslezský kraj, pouze 25,6 lůžek.

Lepší postavení jižní Morava zaujímá v hustotě lůžek v území, kde hodnota 6,3 lůžek na 1 km2 jej řadí na 6. nejvyšší místo (republikový průměr činí 6,8 lůžek). Ještě lépe si vede v počtu míst, která jsou k dispozici pro stany a karavany, kde s počtem 5 615 takto nabízených ubytovacích kapacit zaujímá Jihomoravský kraj za Jihočeským krajem (14 327 míst) a Středočeským krajem (5 848 míst) třetí místo.

Tab. 4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů v roce 2018

V roce 2018 byla v České republice lůžka v ubytovacích zařízeních využita na 50,0 %. Nadprůměrně jsou lůžka využita pouze v hlavním městě Praze (66,3 %) a Karlovarském kraji (56,2 %), v Kraji Vysočina nejsou nabízená lůžka využita ani ze třetiny. Jižní Morava se 40% využitím obsazuje „až“ 9. místo v mezikrajském porovnání, ale čisté využití lůžek[3] se dlouhodobě meziročně zvyšuje a v roce 2018 dosáhlo téměř dvojnásobku hodnoty z roku 2012.

Tab. 5 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle krajů v roce 2018