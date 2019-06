Kam na dovolenou? Seznam 10 nejlepších míst podle Lonely Planet

Přemýšlíte, kam se letos vydáte na dovolenou? Mohl by vám pomoci nový seznam, který vydal cestovatelský portál Lonely Planet. Ve spolupráci s cestovateli vybral deset nejhezčích míst v Evropě. Podle portálu tyto destinace opravdu stojí za to.





1. Vysoké Tatry (Slovensko)

Podle Lonely Planet je krajina ve Vysokých Tatrách mýtická. Lidé si mohou užít nejen krásné lesy, ale také divoká zvířata, nebo stezky, které jsou dobře přístupné. Za návštěvu stojí 2 655 metrů vysoký Gerlachovský štít, ledovcové jezero Štrbské Pleso nebo restaurace v horských chatách. Portál dodal, že po navštívení Tater se už nikdy nebudete chtít vrátit domů.

2. Madrid (Španělsko)

V Madridu je významný především noční život, který se stále zlepšuje. Lidé si mohou užít koktejly v barech, tapasy (tradiční jednohubky) nebo nejkrásnější noční ulice. Díky zvýšenému zájmu o město se zvýšila kvalita ubytování, cesty pro pěší turistiku a cyklistiku. Za návštěvu stojí také historické Museo del Prado, které nabízí různé výstavy po celý rok.

3. Arctic Coast Way (Island)

Lidé na Islandu nejčastěji jezdí do Reykjavíku a slavného Zlatého okruhu. Většina lidí se vydávala spíše na západ a sever zůstával netknutý. Až do letošního roku. Turistům se nově otevřela cesta, která je dlouhá 800 kilometrů a začíná v Hvammstangi a končí v Bakkafjörðuru. Jmenuje se Arctic Coast Way, prochází jednadvaceti vesnicemi a čtyřmi ostrovy podél severní oblasti Islandu. Cesta nabízí vodopády, vulkány, pozorování divoké zvěře nebo možnosti vyzkoušet si různé sněhové sporty.

4. Hercegovina (Bosna a Hercegovina)

Každý rok do Hercegoviny zavítá tisíce turistů, které především zajímá Starý most v Mostaru. Podle Lonely Planet se jedná o úchvatný kamenný útvar, který stojí za vidění. V zemi se však nachází i jiná a zajímavá místa. Ta také Hercegovinu dostala na čtvrté místo. Krásná je například cyklostezka CIRO, která prochází krajinou z Mostaru do chorvatského Dubrovníku. Dále byste se měli podívat také na jeskyni Vjetrenicu nebo do vesnice Lukomir. Z ní je totiž dokonalý výhled na zemi.

5. Bari (Itálie)

Zapomenuté italské město Bari sloužilo dříve spíše jako průjezd do regionu Puglia. V posledních letech však prošlo rekonstrukcí a podle cestovního portálu stojí za návštěvu. Historické centrum města nabízí různé rodinné podniky, kde vám naservírují domácí jídla, můžete si užít místní secesní divadlo, písčité pláže nebo koktejly v nočních barech. Z pláže můžete pak pozorovat i západ slunce.

6. Shetlandy (Skotsko)

Skotsko je velmi oblíbenou zemí turistů, kteří každý rok navštěvují řadu památek nebo se vydávají do přírody. Na šestém místě se umístily tentokrát Shetlandy, které se nacházejí přibližně 170 kilometrů od pevniny. Jelikož je místo náročnější, je ideální spíše pro odvážnější turisty. Ti si pak budou moci užít překrásné stezky, kde mohou pozorovat divokou zvěř, seznámit se s místními obyvateli, dát si s nimi whiskey nebo zajít na fish and chips (smažená ryba s hranolky). Když budete mít při cestě na Shetlandy štěstí, uvidíte velryby nebo vydry.

7. Lyon (Francie)

Sedmé místo obsadilo francouzské město Lyon. Cestovní portál doporučuje lidem navštívit místní pekařství, bistra, restaurace nebo muzea. Davy návštěvníků zde lze očekávat v červenci, kdy se ve městě uskuteční semifinále a finále ženského mistrovství světa ve fotbale. Tato událost by Lyonu mohla zvýšit návštěvnost.

8. Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko letos oslavuje výročí tři sta let, kdy se stalo suverénním národem. K této příležitosti také země otevře stezku, která bude dlouhá 75 kilometrů. Turistická cesta bude procházet pastvinami a jedenácti obcemi. Krásný je také hrad Vaduz, který je domovem knížete Hanse Adama II.

9. Vevey (Švýcarsko)

Vevey je město vína, to také dokazuje festival, který se bude konat v červenci a bude trvat tři týdny. Město festival pořádá jen jednou za dvacet let. Během něho se lidé převlékají do kostýmů, konají se různé přehlídky nebo koncerty. Návštěvníci budou moci ochutnat vína v otevřených sklepích. Vevey se nachází na okraji Ženevského jezera, kde se lidé mohou vykoupat a zajít si do oblíbených restaurací.

Chorvatsko je jednou z nejoblíbenějších destinací Čechů, ale i dalších národů. A Lonely Planet letos udělilo desáté místo poloostrovu Istrie, který nabízí nádherné památky, pláže nebo překrásné riviéry. Za pozornost stojí určitě amfiteátr v Pule nebo Eufraziova bazilika v Poreči, která je na listině UNESCO.