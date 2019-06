Jak získat odvahu ke změně práce? Poradíme vám, co jste možná netušili!

Nebojte se změny profese ve své kariéře

Častým problémem je, když vás práce prostě a jednoduše nebaví, tady změna zaměstnavatele většinou nepomůže a nic nevyřeší. Nutné je změnit rovnou pracovní pozici nebo obor, ve kterém pracujete třeba i spousty let. Zamyslete se nad tím, co vás baví a naplňuje. Objevte v sobě nový potenciál. Pojďme se podívat na kroky, které vám pomohou ujasnit si priority a objevit, co ve vás je. Když se nebudete bát to pojmenovat, vaše sebevědomí vzroste rychleji.

Pracujte na svých negativních stránkách

Někteří lidé jsou neprůbojní a ve společnosti se raději drží stranou, a pokud najdou nějakou špatnou vlastnost, která jim stěžuje práci, spadne jim sebevědomí ještě níž. Můžete trpět nervozitou, nejistotou, mít horší paměť, nemít žádnou praxi, neovládat dobře cizí jazyky ani vést skupinu lidí. Neusínejte ale na vavřínech a začněte ještě dnes. A to tak, že na svých problémech a slabých místech budete denně pracovat.

Zlepšujte se v tom, co vám nejde

Zdokonalujte svou paměť, na to je spousta aplikací v chytrých telefonech, ale stačí, když začnete číst knihy, luštit křížovky nebo sudoku. Zdokonalujte se např. v anglickém jazyce, stačí 10-15 minut denně, pro začátek je dobré si stáhnout nějakou aplikaci do telefonu, jako je třeba Duolingo, Ewa nebo Mooveez. Zkuste uspořádat oslavu nebo večírek pro rodinu a své blízké. Řekněte pár vět nahlas ve větší skupině lidí. Důležité je vystoupit z komfortní zóny a posunout se někam dál. Když uvidíte, že to zvládnete, budete si troufat na vyšší a vyšší cíle.

Vše si zapisujte

Napište si na papír své cíle, slabé a silné stránky, oblíbené činnosti a pravidelné aktivity. Veďte si různé seznamy, co musíte ten den udělat, tzv. to do listy. Zvykněte si na časový harmonogram a budujte návyky, např. ráno po snídani si budu procvičovat 15 minut angličtinu, každý večer si napíšu úkoly na další den atd. Po splnění činnosti si ji v seznamu odškrtněte, hned budete mít lepší pocit.

Pracujte na sobě a učte se nové věci

Chcete umět fotit krásné fotky, ale považujete se za amatéra? Zkuste to! Kupte si pro začátek levnější zrcadlovku a foťte. Chcete se naučit stříhat videa ze záběrů se svou rodinou? Toužíte umět šít, malovat obrazy nebo vytvářet webové prezentace? Neváhejte a jděte do toho! Žádný učenec z nebe nespadl. Od ostatních neúspěšných lidí se můžete lišit tím, že přestanete po věcech toužit, ale sny přeměníte v činy. Nikdo jiný než vy sami to za vás neudělá. Splňte si své sny a dokažte si, že na to máte.

