Summary: Reakce na možnou regulaci technologií je přehnaná, akciím Prysmianu svědčí zprovoznění Western Linku

USA

Facebook; Google (Investiční tipy); Amazon; Apple

Technologické společnosti včera hluboce prohloubily své ztráty v návaznosti na další detaily k regulaci. Výbor Kongresu zahájil prošetřování Applu, Facebooku, Googlu a Amazonu a jejich možného narušování hospodářské soutěže. Jedná se o první takovou zevrubnou prověrku, a co nás pravděpodobné čeká a nemine, jsou měsíce vyslýchání vrcholného managementu a plamenné projevy politiků. Na obou stranách spektra se totiž rýsuje konsensus, že tyto společnosti mají v rukách příliš velkou ekonomickou a společenskou moc. Volby se navíc blíží a na voliče je třeba zapůsobit.

Do jisté míry je antikonkurenční chování určitě reálné, stačí se podívat na bleskové akvizice potenciálních protivníků. Zároveň však můžeme pozorovat slabou společenskou poptávku po přísnější regulaci. Počty uživatelů dále solidně rostou, to samé se týče objemu zobchodovaného zboží nebo doručené reklamy. Společnosti totiž fungují jako šikovný prostředníci mezi prodejci a jejich zákazníky, přičemž ceny za tyto služby platí hlavně prodejci a samotní zákazníci požívají primárně výhody (dá se argumentovat, že platí svým časem). Co se týče prodejců, ti zase dostávají přístup na spolehlivě fungující globální platformy, přes které můžou rychle zasáhnout obrovský počet klientů. Nebavíme se tedy o klasických monopolech ždímajících celý trh.

Náš názor na celý včerejší pokles se odvíjí od potenciálního trestu. Za prvé, miliardové pokuty se na společnostech s takovýmito objemy hotovosti sotva projeví (poslední pokuta Googlu ve výši 1,7 mld. USD od Evropské komise proti 100 mld. USD hotovosti na účtech). Omezení činnosti by bylo nepříjemné, nicméně technologie jsou flexibilní a dokážou se přizpůsobit (v minulosti opět Google). Extrémní možností by bylo rozlámání gigantů na menší hráče. V historii však došlo k tomuto kroku jen několikrát, jelikož probyznysově orientovaná Amerika nerada trestá úspěch. Včerejší hluboký pokles se nám proto zdá přehnaný.

Nicméně zároveň neočekáváme prudký návrat zpět nahoru. Mediální tlak nebude akciím svědčit a zvýšená rizika budou držet akcie níž. V kombinaci se zhoršujícím se globálním výhledem a odlivem aktiv do bezpečí si zřejmě na vyšší ceny počkáme.

EVROPA

Prysmian (Investiční tipy)

Výrobce kabelů oznámil obnovení provozu sítě Western Link, která je dlouhou dobu achillovkou tohoto Investičního typu. Dnešní 6% nárůst ceny akcii je dostává na 16,3 EUR, což je už jen 5 % pod cenou před oznámením problémů (17,14 EUR).