Trhy se snížením sazeb už počítají, teď je na řadě Fed

Finanční trhy zacenily, že Fed přistoupí k alespoň dvěma snížením úrokových sazeb o čtvrt bodu. To je o jedno snížení více než před několika dny. Pokud by předseda Fedu Jerome Powell, který dnes úvodním proslovem zahájí konferenci Fedu o strategii, nástrojích a komunikaci v Chicagu, chtěl proti tomuto novému konsensu o uvolňování bojovat, pak má k tomu ideální příležitost.

Může se stát, že Fed od září třikrát sníží sazby, napsali Krishna Guha a Ernie Tedeschi pro Evercore ISI. „Přesto si nemyslíme, že by FOMC k tomuto závěru dospěl a stále tu zůstává značná pravděpodobnost, že tomu unikne a bude sazby držet.“

Prezident Fedu St. Louis James Bullard již reakci trhu přijal a řekl, že snížení sazeb by mohlo být brzy nutné kvůli obchodní válce. Jeho komentáře podpořily rally na dluhopisech. Dvouleté výnosy jsou na nejnižší úrovni od prosince 2017 a o více než čtvrtinu bodu od poloviny loňského týdne. Některé z posledních zisků se během dnešního obchodování rozředily, přestože jak výnosy dvouletých dluhopisů (1,83 %), tak výnosy těch desetiletých (2,1 %) jsou pod sazbou Fedu.

„Trh je čím dál více přesvědčený, že Fed sazby sníží,“ uvedl v e-mailu Mark Cabana, šéf strategie úrokových sazeb u Bank of America. „Jedinou otázkou je kdy a o kolik.“ To ale může ovlivnit cokoliv, co Powell nebo místopředseda Fedu Richard Clarida, který má mít projev ve středu, řeknou ohledně výhledu. Přestože program této konference neslouží ke komentářům k současnému výhledu, tak nabízí možnost svá očekávání před zasedáním Fedu 18. a 19. června pozměnit.

Trh s dluhopisy už mezitím rekalibroval. Dokonce i výnosy v eurozóně včera prolomily nové dno, když sazba desetiletých německých bundů klesla na nové rekordní minimum -0,219 %. Vyšší výkonnost dvouletých dluhopisů vzhledem k těm desetiletým v pondělí zvýšila výnosovou prémii dlouhodobějšího dluhopisu ke krátkodobějšímu až o 25 bazických bodů, nejvíce za měsíc, a způsobila tzv. „bull steepening“, kdy krátký konec výnosové křivky klesá více kvůli očekávanému poklesu úrokových sazeb.

„Bull steeping většinou nastane, když trh začne vnímat riziko recese a nutit Fed, aby zasáhl,“ uvedla Seema Shah, globální investiční stratéžka pro Principal Global Investors. „Odráží víkendovou vlnu negativního sentimentu, a pokud jej včas nezarazí pozitivní vývoj na frontě obchodu, má potenciál stáhnout s sebou trh ještě více dolů.“

Pokud Fed sníží sazby, očekávejte uvolnění o alespoň 75 bazických bodů, řekl šéf investic u Guggenheim Partners na Bloomberg Television. Také ale dodal, že to vypadá, že dluhopisy narostly až příliš. Stratégové JPMorgan Chase mají podobné stanovisko a v posledních dnech výhled dluhopisového výnosu osekávají. Naproti tomu investor Stan Druckenmiller navyšuje pozice a řekl, že by Fed mohl v příštích 18 měsících snížit sazby až na nulu, pokud ekonomika poleví.

Zdroj: Bloomberg