Ekonomický kalendář: Důležitá data pro obchodníky na EURUSD

Shrnutí:

Předběžná jádrová inflace v eurozóně bude zveřejněna ještě dopoledne

Dočkáme se zveřejnění zboží dlouhodobé spotřeby v USA (finální data)

11:00 Inflace v eurozóně: Poslední inflační data z eurozóny byla zklamáním a z toho se odvíjí také medián odhadu pro dnešní výsledky. Očekává se růst jádrové inflace pouze o 0,9 % y/y. V dubnu dosáhla jádrová inflace ještě na 1,3 % y/y. Standardní inflační čísla ukázala pokles na 1,3 % z 1,7 % y/y. Tento report přichází 2 dny před zasedáním ECB, na kterém budou zveřejněny nové ekonomické projekce.

16:00 - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby - finální data (nižší důležitost): Zveřejněná data budou patřit mezi to nejdůležitější z pravidelného kalendáře, co dnes lze z USA očekávat. Nicméně by výsledky neměly výrazně ovlivnit americký dolar. Jedná se totiž o finální data, kde se neočekává významná odchylka od konsenzu. Nicméně ve stejný čas budou také tovární objednávky, kde se očekává pokles o 1 % m/m.

Projevy centrálních bankéřů:

11:30 - RBA Lowe

14:30 - Fed Williams

15:55 - Fed Powell

22:45 - Fed Brainard

Pár EURUSD prorazil včera střednědobou trendovou čáru na základě rostoucích očekávání poklesu sazeb v USA. Zdroj: xStation5