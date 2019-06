Průměrná mzda zaznamenala nad očekávání silný nárůst

V prvním čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná nominální hrubá měsíční mzda v České republice meziročně o 7,4 % na 32 466 Kč, což po očištění o inflaci znamená reálný růst o 4,6 %. Mediánová mzda vzrostla meziročně o 7,4 % na 27 582 Kč. Trh přitom očekával, že zpomalující se hospodářský cyklus se začne propisovat i do růstu mezd. Takto silný výsledek je tak poměrně překvapivý.



Výrazný nárůst mezd byl zaznamenán v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (16,8 %), v oblasti vzdělávání (9,9 %) a peněžnictví a bankovnictví (8,3 %). Naopak nejméně rostly mzdy v sektoru informační a komunikační činnosti (4,3 %). Důvodem vyššího než očekávaného růstu mezd je vedle růstu platů státních zaměstnanců výplata bonusů v bankovním sektoru či také zvyšování mezd v maloobchodě (o 8 %), kde nadále bojují s nedostatkem pracovní síly a snaží se zaujmout právě atraktivním mzdovým ohodnocením.



Růst mezd ve zpracovatelském průmyslu začal zpomalovat. Za první čtvrtletí v tomto sektoru rostly mzdy tempem zhruba 6,5 %, přitom v minulém čtvrtletí dosáhly tempa přes 7 %. Přestože se nezaměstnanost drží nadále na velmi nízkých úrovních, růst mezd již začal přibržďovat a reflektovat zpomalující ekonomiku. Zároveň bylo dosavadní tempo navyšování mezd pro firmy neudržitelný, jelikož rostoucí mzdové náklady nebyly doprovázeny odpovídajícím nárůstem produktivity. To mělo za následek klesající ziskovost. Se zpomalující ekonomikou jsou firmy nuceny pečlivě kontrolovat mzdové náklady. Pokud by ekonomika zpomalila výrazněji, než je očekáváno, mohly by se firmy uchýlit i k redukci mzdových nákladů, což by mělo za následek vyšší míru nezaměstnanosti či krácení úvazků. Prozatím však pro takové kroky není důvod.



Významnou roli sehrálo přirozeně zvýšení minimální mzdy. Ta se se začátkem roku zvýšila o 1 150 Kč na 13 350 Kč. Zároveň se zvýšily platy zaměstnancům v ostatních platových třídách. Zároveň došlo k významnému nárůstu mezd státních zaměstnanců. Například pedagogickým pracovníkům vzrostly platy až o 15 %, nepedagogickým zaměstnancům o 10 %, policistům či hasičům o 8 % a ostatním alespoň o 7 %.



Celkový růst mezd lze bezesporu i nadále považovat za solidní, což by se v nejbližších měsících nemělo měnit. Odbory i nadále tlačí na další zvyšování platů ve veřejném sektoru především učitelů a lékařů. Zároveň míra nezaměstnanosti dosahuje rekordně nízkých úrovní a i nadále bude vytvářet tlak na další růst mezd. Proto pro tento rok očekáváme růst nominální mzdy na úrovni 6,9 % a příští rok očekáváme zpomalení na 4,9 %.



Rostoucí mzdy spolu s rekordní zaměstnaností se projeví v peněženkách českých domácností, které budou mít stále chuť utrácet. Díky tomu spotřeba domácností dál poroste a zabrání výraznějšímu ochlazení růstu české ekonomiky vlivem poklesu zahraniční poptávky.



Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.