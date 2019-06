Trh předvídá. Americké sazby půjdou letos dolů

Nálada na světových finančních trzích se nelepší. Americké akcie mají za sebou nejhorší květen od roku 2010. Dluhopisy naopak zažívají rally, která žene výnosy v některých případech k několikaletým, v jiných dokonce k historickým minimům. Tak se dá, s nadsázkou řečeno, popsat podpis Donalda Trumpa na trzích, který čím dál intenzivněji živí představu o tom, že americké sazby půjdou ještě letos dolů.

Obchodní spory „USA vs. zbytek světa“ jako téma číslo jedna. Front je hned několik. Nejvíce vyostřená je ta čínská, kde hrozí nejen další rozšiřování cel na obou stranách, ale i expanze seznamů „nežádoucích subjektů“. Vedle toho se zřejmě otevře fronta mexická, u které Bílý dům dokázal přenést otázku přeshraničního pohybu osob do sféry přeshraničního pohybu zboží. Zapomínat nesmíme ani na frontu japonskou a evropskou, které však ve srovnání s předchozími zůstávají – zatím – relativně v klidu.

V návaznosti na sílící hrozbu obchodní války se množí varování před recesí globální ekonomiky, resp. americké ekonomiky. Některé banky jako například Morgan Stanley dokonce varují, že by na tento černý scénář mohlo dojít v době kratší než jeden rok. Dle indikátoru newyorské pobočky Fedu (vychází z výnosové křivky měřené spreadem 3měsíční pokladniční poukázky a 10letého bondu) se pravděpodobnost recese největší ekonomiky světa v květnu vyšplhala na bezmála 30 %. Společně s možností ekonomického zpomalení, případně i propadu, pak jdou dolů i inflační očekávání měřená inflačním 5Y5Y USD forward swapem, která postupně padají k hranici 2 %.

Tato kombinace dle odhadu trhu vyústí v reakci Fedu v podobě snížení úrokových sazeb. Dle aktuálních čísel agentury Bloomberg (forward krátkodobé sazby OIS) přiřazuje trh zhruba 98% pravděpodobnost snížení amerických úroků do konce tohoto roku, přičemž co do velikosti bychom se mohli dočkat poklesu o 67 bazických bodů (nakročeno k více než dvěma kolům snižování o 25 bb). Během příštích 12 měsíců pak to samé číslo měřené spreadem 1Y1M forward swapem sazby OIS a 1M swapem téže sazby dosahuje bezmála 80 bodů, tedy více než tří kol snižování.

Celkem troje osekání amerických sazeb je v souladu například s predikcí banky Barclays. My se – podobně jako banka Goldmach Sachs – prozatím držíme naší základní predikce stabilních amerických úroků po zbytek roku. Nevyvracíme však, že by Fed při scénáři eskalace obchodních válek projevujícím se na citelném oslabení růstu a zejména dalším poklesem inflačních očekávání výrazně pod hranici 2 % nemohl sazby opravdu snížit o „tradičních“ 25 bodů (jako nejdřívější termín se jeví třetí čtvrtletí).

A nejsou to jen americké sazby, u kterých trh flirtuje s poklesem. I u těch evropských se sentiment postupně posouvá (zejména v souvilosti s padajícím inflačním očekáváním). To během včerejšího dne dokázal peněžní trh naznačující zhruba 50% pravděpodobnost propadu sazeb ECB do konce roku. Ještě minulý týdne dosahovalo to samé číslo 40 %. V tomto případě letos nesázíme na jakoukoliv manipulaci se sazbami - ECB použije jiné nástroje, včetně případné změny forward guidance.

Zaměříme-li se na devizové trhy, obava z eskalace obchodních sporů obecně nahrává měnám tzv. bezpečných přístavů, jako je japonský jen, švýcarský frank či americký dolar. Na druhou stranu, konkrétně u zelených bankovek může být sentiment sice nakloněn k posilování, prostor pro zpevnění je však podle nás omezen, a to nedávným propadem amerických výnosů (volatilita jejich obchodování se na začátku týdne dostala až na svá více než dvouletá maxima).

Dolar i přesto na začátku týdne ztrácel vinou horších dat (index ISM průmyslu klesl na minima od října 2016), ale také komentářů představitelů Fedu o možnosti snížit sazby. Mezi ty „výraznější“ patřil koment prezidenta pobočky v St. Louis Jamese Bullarda. Ten řekl, že sice nechce před červnovým zasedáním vynášet žádné soudy, avšak výhled obchodních sporů se podle něj citelně zhoršil. Vedle toho upozornil, že jak inverze americké výnosové křivky, tak i klesající inflační očekávání naznačují, že současná měnová politika je zřejmě až moc utažená.

V návaznosti na to americká měna vůči euru oslabila až o více než půl procenta, díky čemuž se posunul nad hranici 1,1200 dolaru za euro. V příštích dnech budou hlavní témata stále stejná. Obchodní vyjednávání budeme sledovat jak na čínské straně, tak především na mexické, kde je nejbližším mezníkem 10. června. Od tohoto data by měla být zavedena první vlna amerických cel na mexický dovoz o velikosti 5 %. Společně s tím se trhy budou soustředit na případné další komentáře představitelů Fed k možnosti snížit sazby.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1258 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,14 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1146 do 1,1226 EURUSD.*

Koruna na začátku týdne profitovala ze silnějšího eura vůči dolaru. Mírné posilování pak vykazoval i zbytek regionu, přičemž nejvyšší zisky byly dosaženy u maďarské forintu.

Během dnešního obchodování budeme sledovat výsledek tempa růstu reálných mezd za první kvartál jakožto jeden z hlavních ukazatelů inflačních tlaků v české ekonomice. Nad očekávání trhu (+4 %), případně nad prognózu ČNB (+4,2 %), lepší výsledek by mohl u investorů podpořit očekávání ohledně procesu zvyšování tuzemských sazeb.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,78 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,79 až 25,86 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,99 až 23,18 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.