Pojišťovny nesouhlasí s chystaným zdaněním technických rezerv (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovny se chtějí bránit chystané dani z technických rezerv.

Evropské akcie by měly po otevření burz zahájit poklesem.

Inflace v eurozóně po velikonočním jednorázovém zrychlení opět zpomalila a tento trend si udrží i po zbytek roku. Naopak stagnaci ukáže míra nezaměstnanosti, která v minulém měsíci dosáhla nejnižších hodnot od roku 2008. Ve Spojených státech dnes začíná dvoudenní konference chicagského Fedu.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování spíše se ztrátou. Index S&P 500 si pohoršil o 0,3 % a technologický Nasdaq ztratil 1,6 %. Pouze Dow Jones uzavřel na úrovni pátečních zavíracích cen. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře dařilo telekomunikačním firmám, když jejich ztráty dosáhly výše 2,8 %. Nejziskovějším sektorem se stali zpracovatelé komodit, jejichž hodnota akcií vzrostla o 2,3 %. Američané včera zareagovali na víkendovou zprávu Číny ohledně obchodní války. Člen vyjednávacího týmu, Robert Lighthizer uvedl, že Čína špatně interpretovala ve své zprávě historii obchodních sporů.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nejhlubší ztráty si připisují trhy v Číně (-0,9 %) a Indii (-0,3 %). Naopak se daří akciovým burzám v Jižní Koreji (+0,7 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,1 %, jsou na tom nejhůře telekomunikační společnosti se ztrátou 2,6 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 2,7 % dosahují energetické společnosti.

Sektor pojišťovnictví

Asociace pojišťoven vyráží do boje s vládním návrhem zdanit technické rezervy svých členů. Jednou z cest má být zúžení objemu rezerv, ze kterých by se dodatečná daň počítala. Z balíku peněz dotčených daní by tak podle asociace mohla kupříkladu zmizet podstatná část rezervy na životní pojištění. Ty tvoří u řady pojišťoven nadpoloviční část sumy, kterou se stát chystá zdanit. „Oslabování rezerv pojišťoven určených pro budoucí výplaty klientům je špatný a nekoncepční nápad, je tedy pochopitelné, že budeme bránit zájmy klientů a akcionářů. Zdanění by se podle nás nemělo týkat rezerv na životní pojištění,“ říká šéf Asociace pojišťoven Jan Matoušek. Ten dále uvedl, že by raději upřednostnil příspěvky pojišťoven do zřizovaného národního investičního fondu, který se prozatím týká jen bank. Jen pro připomenutí uveďme, že ministerstvo financí počítá s tím, že pojišťovny odvedou v přespříštím roce na dani 7,9 miliardy korun a v roce 2022 pak 2,6 miliardy korun.