Reuters: Jednička v těžbě lithia Chile zaostává za konkurenty

Když se automobilky rozhodly, že budoucnost bude patřit čisté energii, vypadalo to, že Chile je "za vodou". Jihoamerická země má největší světové zásoby lithia, kovu, který je důležitý pro výrobu baterií pro elektrická auta. Lithium z Chile je navíc velmi kvalitní a jeho těžba levná. Těžba v zemi v posledních letech však téměř neroste a dva osamocení těžaři, SQM a Albemarle Corp., mají problémy se zvýšením produkce, které by jim pomohlo vydělat na vysoké globální poptávce. Ta roste i nadále a podle odhadů by se měla do roku 2025 ztrojnásobit, píše agentura Reuters.



Situaci nezlepšuje ani vláda Chile, která není příliš ochotná pustit nové hráče na trh. Proti novým projektům se také staví skupiny původních obyvatel a aktivistů, které se obávají dopadu na životní prostředí. Výsledkem toho je, že Chile ztrácí na úkor konkurence.





Austrálie v roce 2017 překonala Chile a stala se největším dodavatelem lithia . Sousední Argentina je připravena rychle růst a projednává nejméně tucet projektů.Chile nadále zůstává důležitým producentem, trh je ale plný obav a investoři usilující o zvýšení dodávek se obracejí jinam, upozorňují analytici. Chile "je zklamáním odvětví" a pokud bude snaha o expanzi projektů v zemi nadále narážet na překážky, může to vyvolat nejistotu a problémy v dodavatelských řetězcích, varuje nezávislý konzultant Joe Lowry.Chilské ministerstvo pro těžbu na několik žádostí o vyjádření nereagovalo. Ministr Baldo Prokuriça na počátku tohoto roku řekl novinářům, že vláda dělá vše, co může, aby zajistila těžbu lithia a dalších kovů potřebných pro výrobu baterií. Akcie SQM 23. května klesly o více než šest procent, když firma oznámila, že odkládá rozšíření projektu Atacama na konec roku 2021. Projekt by umožnil více než zdvojnásobit současnou těžbu firmy až na 120.000 tun uhličitanu lithného.Konkurenční firma Albemarle tento měsíc uvedla, že její produkce bude zhruba na stejné úrovni jako loni. Albemarle je největším producentem lithia na světě.Operace firem SQM a Albemarle se nacházejí zhruba 1150 kilometrů severně od hlavního města. Projekt na solné pánvi Atacama tvoří řady obrovských obdélníkových zadržovacích vodních nádrží naplněných solným roztokem bohatým na kovy. Lithium se v Chile nachází v podzemních zásobnících slané vody. Těžaři tak musí pouze vypumpovat tuto cennou tekutinu na povrch. Těžkou práci udělá matka příroda. Slunce, nízká vlhkost a stabilní, teplé větry pomohou odpařit většinu vody a na povrchu zůstane jen kašovitá hmota "bílého zlata". Umístění Chile u Tichého oceánu pak usnadňuje vývoz Díky těmto výhodám má Chile na celosvětové těžbě lithia podíl zhruba 20 procent. Podíl země však podle údajů americké geologické služby USGS klesl, před čtyřmi lety činil až 36 procent.Jedním z důvodů snížení tohoto podílu jsou zákony schválené před desítkami let za vlády diktátora Augusta Pinocheta. Jeho vláda označila lithium za strategický zdroj kvůli jeho využití při jaderném štěpení. Soukromí těžaři v zemi tak proto musí buď být v partnerství se státem, jako SQM a Albemarle, nebo získat zvláštní povolení CEOL pro samostatnou těžbu lithia . Podle těžařů však vláda zatím neposkytla směrnice, na základě kterých by bylo možné CEOL obdržet. Od roku 2014, kdy začaly prudce růst ceny lithia , nedostal povolení k těžbě žádný nový hráč.Dalším velkým problémem je voda. Aby zůstala těžba životaschopná, musí být podzemní nádrže doplňovány sněhem a deštěm z And. Nikdo však s určitostí neví, kolik toho může být ze solné pláně Atacama, kde je až 80 procent chilských zásob lithia , bezpečně vypumpováno. Loňská vládní studie zjistila, že systém opouští více vody a solného roztoku, než se do něj vrací, což přimělo vládu k zavedení nových omezení a ke zvýšené kontrole využívání vody těžaři.Kromě toho chilský úřad pro vodu DGA přiznal, že neví, zda těžba lithia může mít dopad na sladkovodní nádrže pod solnou plání, které poskytují pitnou vodu místním komunitám. Studie státu o vodě měla být dokončena loni, z technických důvodů však byla odložena na konec letošního roku, řekli vládní úředníci agentuře Reuters.Nejistota přiměla k jednání místní domorodé komunity. Prezident organizace CPA, která zastupuje 18 obcí, Sergio Cubillos řekl agentuře Reuters, že kvůli nedostatku informací o dopadu těžby se CPA rozhodla zablokovat všechny případné nové projekty těžby na solné pláni. Tento odpor již přispěl ke zrušení nejméně jednoho možného projektu.Neúspěch v Chile může způsobit, že výrobci baterií a elektrických aut si budou muset připravit plán B, uvádí analytik RK Equity Howard Klein. "Nejlepší solné roztoky na světě jsou v Chile. Ale produkce zde stagnuje, když by měla růst," uvádí Klein. Pokud tak lithium nedorazí z Chile, bude muset přijít z dražších nebo rizikovějších oblastí, které z ekonomického pohledu nejsou ideální.