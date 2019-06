Na zalévání dešťovkou dává stát miliony. Spočítejte si, kolik získáte

Na zachytávání a efektivnější využití dešťové vody vám přispěje stát. V rámci dotačního programu Dešťovka můžete získat až 105 tisíc korun. Spočítejte si na kalkulačce, kolik dostanete právě vy.

S dlouhotrvajícím suchem se snaží ministerstvo životního prostředí bojovat i dotačním programem Dešťovka. Stát tak přispívá na lepší hospodaření s vodou. Konkrétně existují tři varianty podpory, o kterou mohou lidé žádat. V aktuální výzvě ministerstvo rozdá až 340 milionů korun.

Majitelé rodinných domů mohou získat dotaci až ve výši 105 tisíc korun. Ve všech třech variantách ale může stát financovat maximálně 50 procent nákladů, které na stavbu zařízení pro zachycení a využití dešťové vody lidé vydají.

V programu mohou lidé žádat o dotace na nádrž na srážkovou vodu, kterou poté využijí na zalévání zahrady, nádrž na vodu na zalévání a splachování a také na systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti. Právě na poslední stavbu mohou zájemci dostat nejvíce peněz.

Pokud už máte vypracovaný projekt nebo víte, kolik vás bude vybudování systému stát, můžete si spočítat výši své dotace. Kalkulačku najdete na webových stránkách dotačního programu Dešťovka. Zvolíte variantu, o kterou máte zájem, vyplníte parametry a kliknete na "spočítat výši dotace".

Žadatelé o dotace potřebují odborný posudek a plán od projektanta nebo dodavatelské firmy. Poté už stačí vyplnit elektronickou žádost, kterou pošlete přes webové stránky. Kromě samotné žádosti musíte doložit odborný posudek a případné další dokumenty (plná moc, listinu dokazující, že je stavba určena k trvalému bydlení atd.).

Nejjednodušší je k elektronické žádosti připojit všechny potřebné dokumenty. Pokud tak neuděláte, musíte přílohy i s vytištěnou žádostí do 30 kalendářních dnů doručit na podací místo krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí. Pracovníci pak mají 30 dní na posouzení žádosti.

Pokud bude žádost v pořádku, Fond ji akceptuje a můžete se pustit do stavby. U novostaveb musí být systém hotový do 24 měsíců, u stávajících domů do 12 měsíců. Poté musíte ještě doložit dokončení stavby a poslat zpět podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory. Následně získáte peníze z dotace. Podrobný postup čtěte zde.