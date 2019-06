Dopravci plánují lety zdarma a v byznys třídě. Koho se to týká?

Velmi milé překvapení čeká na některé cestující, kteří o víkendu poletí na dovolenou na Mallorku. A to let v byznys třídě a nejspíš úplně zdarma. Dopravce totiž na charterovou linku nasazuje velké letadlo Airbus A330, které je zpravidla určeno na dálkové lety. A byznys třídu musí nějak zaplnit. Mohou za to změny v letovém řádu a odstávka boeingu 737 MAX.

Více místa pro nohy, oddělená kabina od zbytku letadla nebo lepší menu. Sen každého cestujícího, který se v realitu někomu promění už v sobotu. Cestující si totiž polepší a pocestují byznys třídou. Takovou možnost ale budou moci využít až při odbavení.

Nabídka byznys třídy zdarma však bude platit jen na již prodané zájezdy. Lidé, kteří je teprve plánují zakoupit, si připlatí. Kolik, to záleží na cestovní kanceláři. "Měly by to být jednotky tisíc korun na zpáteční let, to znamená pro cestu tam i zpátky," řekl Jan Bezděk z CK Fisher.

"Cestovní kanceláře by byly hloupé, kdyby si to nenechaly zaplatit, platí celé letadlo, platí včetně byznys sedaček. Bylo by nefér pro ostatní, aby za stejné peníze seděli v ekonomii a za stejné peníze v byznys třídě," doplnil prezident Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.