Pracovníci z Ukrajiny - navýšení příjmu žádostí, více peněz v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny

Ukrajinci dostanou víc peněz než Češi za stejnou práci. Právě to v pondělí schválila vláda. Požadavek ohledně stanovení mzdy v rámci režimu Ukrajina vzešel od odborářů a ministryně práce Jany Maláčové. Důvodem je nedostatek pracovní síly mezi Čechy. Od příštího roku se také zdvojnásobí kvóty na počet Ukrajinců v Česku.

Až 40 tisíc lidí z Ukrajiny si bude moct nově každý rok zažádat o práci v Česku. K tomu pro ně vzniká i nové mzdové kritérium. “Určuje, že ukrajinští občané mohou být zaměstnáváni za 1,2 násobek zaručené mzdy. Jedná se především o to, aby zde nedocházelo k sociálnímu dumpingu, aby zde nebyl tlak na snižování mezd českých občanů,“ vysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

“Samozřejmě pro Ukrajince by to bylo vynikající a hodně by jim to pomohlo. Když vydělají 20 tisíc korun, tak to pro ně už něco znamená. Za půlku tady nějak žijí a druhou půlku pošlou domů,“ řekl jednatel firmy zajišťující práci Ukrajincům Zaza Imerlišvili.

“Myslím si, že by Ukrajinci měli dostat aspoň tolik, kolik dostávají Češi. Ne víc, protože to by opravdu neudělalo dobře ve vztazích,“ zhodnotil Ukrajinec žijící v Česku Dmytrij Lenděl.

“Čech by měl vydělávat víc než Ukrajinec. My k vám jedeme za prací, vy nám dáváte práci. My souhlasíme s tím, co nám platíte, a jestli budeme dostávat víc, tak proběhne druhý Majdan jako na Ukrajině,“ prohlásil ukrajinský dělník Valerij.

Podle hospodářské komory dnes chybí na trhu práce přes půl milionu zaměstnanců a právě jejich nedostatek brání rychlejšímu růstu ekonomiky.

“Přeci nebudeme dávat podmínku, aby byli Ukrajinci zvýhodňováni oproti Čechům, kvůli tomu je sem nevozíme. Chceme, aby byla nabídka na trhu práce a všichni měli stejné možnosti,“ vyjádřil se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.