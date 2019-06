USA uvaľujú nové clá na Mexiko

Akciové trhy majú za sebou ďalší neúspešný týždeň v rade, o čo sa znova postaral americký prezident Donald Trump. Prezident oznámil, že v prípade, ak Mexiko nezakročí voči rastúcej migrácií Mexičanov do USA, od 10. júna zavedú Spojené štáty 5% clá na dovoz tovarov z Mexika, ktoré sa však môžu postupne zvýšiť na 25% v prípade, ak sa Mexiku nepodarí problém riešiť. Clá môžu výrazne poškodiť aj americké automobilky, ktoré veľké množstvo dielov dovážajú práve z Mexika. Očakáva sa, že v prípade zavedenia ciel, automobilky zvýšia ceny, pričom priemerná cena vozidla v USA vzrastie o 1300 dolárov, čo v podstate zaplatia samotní ľudia. Mexiko je druhý najvýznamnejší obchodný partner USA, celková ročná obchodná výmena medzi týmito krajinami dosiahla v roku 2018 viac ako 575 miliárd dolárov, z toho dovoz automobilov a dielov, predstavoval 85 miliárd dolárov. Toto Trumpové rozhodnutie zmarilo plány aj niektorým americkým spoločnostiam, ako je napríklad Gopro, ktorá prednedávnom rozhodla o presťahovaní výroby z Číny do Mexika, za účelom vyhnutia sa plateniu ciel za dovoz svojich produktov do USA. V prípade, ak sa nenájde riešenie danej situácie, Mexiko môže pristúpiť k uvaleniu odvetných ciel na dovoz tovarov z USA. Spojené štáty vyviezli do Mexika v roku 2018 tovary v hodnote takmer 229 miliárd dolárov.