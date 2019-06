Regionálním měnám pomohlo silnější euro (Komentář)

Květnový vývoj tuzemského indexu nákupních manažerů ukázal stabilitu. I tak se jedná o nejnižší hodnoty od roku 2012. Index klesá více méně od začátku minulého roku, kdy tuzemská ekonomika začala zpomalovat, a následuje tak Německo. Poklesly objednávky, objem výroby i celková poptávka. Pokles o dvě desetiny na 48,8 bodů zaznamenali i v Polsku, naopak v Maďarsku index vzrostl. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/2WD8FOl.

Státní rozpočet se v květnu propadl do deficitu 50,9 mld. Kč. Výsledek je tak nejhorší od roku 2012. Lehce zaostává většina daňových položek, zatímco běžné výdaje rostou podle schváleného rozpočtu. Od ještě vyššího deficitu zachraňuje vládu slabá investiční aktivita. Očekáváme, že se státní rozpočet v následujících měsících svůj deficit zmírní, ale do přebytku se už nedostane. Pro letošek počítáme po třech letech přebytků se schodkem ve výši 30 mld. Kč. Státní rozpočet tak stáhne celé veřejné finance do zanedbatelného deficitu 0,1 % HDP, což se už dnes odráží na vysoké emisní aktivitě Ministerstva financí. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/2Il1cKq.

Zveřejněné statistiky korunu příliš neoslovily.