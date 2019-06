ISM index v USA pod odhady

Ostře sledovaný index nákupních manažerů ve výrobním sektoru USA v květnu klesl na úroveň 52,1 bodu z předchozí úrovně 52,8 bodu. Analytici v průměru čekali zlepšení na 53,0 bodu.



Z našeho pohledu nejde o velké překvapení neboť, jak jsme dříve uváděli, eskalace obchodních válek a pokles dříve zveřejněného indexu PMI indikoval naopak pokles indexu aktivity ISM. Současná úroveň indexu ovšem současně neznačí nic tragického pouze expanzi pomalejším tempem. Na monitorech ovšem svítí zpráva o nejnižším výsledku indexu ISM od října roku 2016. První reakcí akciového trhu tak byl pokles. Ale nejde o významné překvapení a akciový trh brzy tuto ztrátu zkorigoval.



Klíčový bude samozřejmě další vývoj kolem obchodních válek. Finanční trh nicméně do určité spoléhá na to, že nárůst bariér v zahraničním obchodě v důsledku povede k uvolněnější měnové politice, která sníží rizika negativního dopadu na akciové trhy. To je kvalitativní rozdíl od situace, která na finančním trhu panovala začátkem roku.