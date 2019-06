Bernstein: Krach Tesly by podpořil evropské automobilky

Případný krach americké Tesly, která je na tom z finančního hlediska na štíru, by pomohl evropskému automobilovému sektoru. Z pádu tohoto výrobce elektromobilů by těžil byznys i ceny akcií takových automobilek, jako je Volkswagen, a dodavatelů jako Continental. Podle Bloombergu to tvrdí analytici společnosti Sanford C. Bernstein & Co.

Po počátečním úspěchu elektrosedanu od Tesly, zvaného Model S, to vypadalo, že nové bateriové systémy by mohly brzy předstihnout konvenční spalovací motory. Akciím zavedených výrobců tradičního zařízení něco takového nesvědčilo. Nyní se ale zdá, že sídlem kalifornská firma je “strukturálně neprofitabilní”. Trh, na kterém nabízí svoje auta, je menší, než se čekalo. Fixní náklady jsou navíc pořád vysoké a technologie, které využívá, už punc jedinečnosti ztratily, napsal analytik společnost I Bernstein Max Warburton.

Oproti tomu tradiční výrobci aut Mercedes-Benz a BMW neustále vytvářejí hotovost a brzy by měly rozšířit svoje modelové linie v segmentu elektroaut.

Následující graf ukazuje, jak si vedou akcie Tesly oproti evropskému automobilovému sektoru:

Finanční selhání Tesly by přineslo změnu v pohledu investorů do tradičních automobilek, poškodilo kredibilitu jiných nováčků v sektoru a zmírnilo regulační tlak na rychlejší přijetí elektrických aut. “Toto vše bude pozitivní pro valuace evropských OEM (Original Equipment Manufacturer, výrobce původních komponent prodávaných pak pod jinou značkou, pozn. Patria.cz), především pro německé prémiové značky”, a pomůže I výrobcům autodílů jako Continental, či jeho hlavnímu investorovi Schaeffler, napsal také Warburton.

Jeho vyjádření jsou dalším příspěvkem do diskuze o budoucnosti Tesly. Minulý pátek končily akcie této ostře sledované americké firmy na nejnižších úrovních za dva a půl roku. Jak již bylo řečeno, titulu nesvědčí narůstající skepse ohledně poptávky po jejích vozidlech, tak i ohledně schopnosti zvládat dluh.

Analytik Morgan Stanley Adam Jonas před dvěma týdny předpověděl, že akcie banky se v nejhorším případě může propadnout na 10 USD/akcii, protože se jí pravděpodobně nepodaří dodržet cíle pro dodávky zákazníkům.

Analytik Patria Finance Ján Hladký ve videu z minulého týdne upozornil na sliby, které se automobilce nepodařilo splnit. Automobilka byla v prvním čtvrtletí v čisté ztrátě, i když její zakladatel Elon Musk slíbil něco jiného, a ani dodávky Modelu 3 nedosáhly na slíbených okolo 70.000 – 80.000 kusů. I když Musk slíbil, že v letošním roce svoje cíle ještě splní, „trh mu přestal věřit“ a dlouhé pozice se začínaly zavírat, uvedl Hladký ve videu, natočeném minulý týden ve čtvrtek.

Doporučení „prodat“ má na tento titul aktuálně 15 analytiků sledovaných Bloombergem, „kupovat“ ho jich radí 11 a „držet“ doporučuje deset, ukazují data Bloombergu.

Zdroje: BBG, Patria.cz