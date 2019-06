Týdenní přehled: I první červnový týden budou investoři sledovat především Trumpův twitter

Výhled na tento týden

I první červnový týden budou investoři sledovat především twitterový účet prezidenta Trumpa. Obchodní válka s Čínou může přinést nová odvetná opatření, která jen přilejí olej do ohně. Znovu se pro USA otevřela fronta i na mexické straně po uvalení nových cel. I zde bude trh sledovat další vývoj, který je zprostředkovaně důležitý například pro evropské automobilky, které mají v Mexiku svoje výrobní závody pro americký kontinent.

Čtvrteční zasedání ECB by nemělo přinést žádné větší novinky. Celkově jsme stále defenzivní a očekáváme další prodejní tlak v návaznosti na výše popsané.



Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM průmyslu (oček. 53 po 52,8 bodech m/m), úterní podnikové objednávky (oček. -1,0 po +1,9 % m/m), středeční ISM služeb (oček. 55,7 po 55,5 bodech m/m) a páteční měsíční data z trhu práce (oček. 185 po 263 tis. nových prac. míst m/m). V Německu budeme sledovat čtvrteční podnikové objednávky (oček. 0,0 po 0,6 % m/m) a páteční průmyslovou produkci (oček. -0,5 po +0,5 % m/m).

Přehled

ČEZ

- Prostředky z divestic mohou být použity i na výplatu mimořádné dividendy

V úterý pořádal ČEZ konferenční hovor k aktualizaci své dividendové politiky. Nově je výplatní poměr 80-100 % (60-100 % předchozí) upraveného č. zisku. Dále mimo jiné zaznělo, že prostředky z divestic by se mohly použít na snižování dluhu, případné investice do obnovitelných zdrojů nebo také na výplatu mimořádné dividendy. O odkupu vlastních akcií se zatím nejednalo. Plánované zadlužení se nezměnilo (do 3,0x č. dluh / EBITDA, 2,8x k 1Q19, 3,1x na konci 2018). Co se týká možného prodeje aktiv v Rumunsku, tak balíček zahrnuje i větrný park. ČEZ ale není nucen prodávat za každou cenu. To investory jistě potěší, zároveň je pozitivní možná výplata prostředků z divestic na výplatu dividendy.

O2 CR

- První obchodní den bez nároku na dividendu

Dnes, v pondělí 3. 6., se obchodují akcie O2 CR poprvé bez nároku na hrubou dividendu 21 Kč/akcii. Výši dividendy musí ještě oficiálně potvrdit řádná valná hromada v úterý 4. 6. 2019.

Kofola

- Akcie se obchodují bez nároku na dividendu

Od úterka (28. 5. 2019) se akcie Kofoly obchodují bez práva na hrubou dividendu ze zisku minulého roku. O dividendě budou hlasovat akcionáři na VH, která se bude konat 5. 6. 2019. Návrh managementu je 13,5 Kč na akcii (hrubý výnos 4,5 %).

PMČR

- Zařazení do indexu MSCI Global Small Cap

V úterý (28. 5.) byl v závěrečné aukci zařazen titul Philip Morris ČR do indexu MSCI Global Small Cap. K zařazení PMČR do MSCI došlo přesně rok od jeho vyřazení.

MSCI

- Změna vah indexů MSCI

V úterý (28. 5.) došlo k pravidelnému převážení indexů MSCI. Vzhledem k zvýšení podílu Číny, Argentiny a Saudské Arábie došlo v rámci indexu MSCI Emerging Markets ke snížení podílu ostatních zemí včetně ČR.

Rustonka

- Nový majitel

Podle informací deníku E15 se novými majiteli kancelářského komplexu Rustonka stala korejská společnost Hana Alternative Asset Management a evropský správce majetku White Star Real Estate. Předchozí majitel J&T Real Estate již v březnu potvrdil, že o prodeji jedná. Prospekt certifikátů Rustonka 0,0/2021 uvádí, že pokud jejich emitent Gramexo získá prostředky z prodeje podílu ve společnosti Rustonka Development nebo prostředky za prodej aktiv této společnosti, učiní certifikáty předčasně splatnými. Očekáváme, že tyto podmínky budou naplněny a certifikáty předčasně splaceny. Nejdříve může dle prospektu ke splacení dojít v září 2019.



Makro

- Ekonomika v 1Q pokračovala v růstu

České HDP v 1Q pokračovalo v růstu, vůči předchozímu čtvrtletí se zvedlo o 0,6 % q/q (0,8 % ve 4Q18) a tempo meziročního růstu zůstalo na úrovni 2,6 % r/r. Statistický úřad drobně zvýšil svůj předběžný odhad (0,5 % q/q; 2,5 % r/r) z 15. května. Ekonomický růst byl v 1Q relativně rovnoměrně rozložen mezi všechny složky poptávky – spotřeba domácností, vládní výdaje, fixní investice a export.

Dynamika růstu spotřeby domácností (+1,6 % q/q; 2,7 % r/r) se letos zvedla a byla klíčovou položku růstu HDP (příspěvek k r/r růstu HDP 1,1 p.b.). Částečně se korigovalo zpomalení na konci roku (2,2 % r/r ve 4Q18). Podmínky (příjmy domácnosti, sentiment) jsou nadále příznivé a očekáváme, že spotřeba domácností bude letos jedním ze základních kamenů celkového růstu. Růst fixních investic zpomalil (3,4 % r/r vs. 10,4 % ve 4Q), ale stále zůstal solidní. Vládní výdaje (3,4 % r/r) pokračovaly v růstu a tvořily výraznou složku růstu. Dynamika v zahraničním obchodě se utlumila, ale i tak si export uchoval kladný příspěvek k růstu HDP (0,6 p.b.).

Pro letošní rok očekáváme zvolnění růstu na 2,4 %. Růst by měla táhnout hlavně domácí poptávka (spotřební výdaje domácností, fixní investice, vládní výdaje). Výsledky HDP jsou neutrální pro ČNB a po květnovém zvýšení sazeb další zvýšení sazeb do konce roku nečekáme. ČNB bude hlavně vyčkávat na další vývoj (zpomalení eurozóny).

Zprávy z trhu

Obchodní válka mezi USA a Čínou prošla v uplynulém týdnu další eskalací, k čemuž se přidalo oznámení cel na zboží z Mexika. Spor mezi USA a Čínou pokračoval spekulacemi o připravenosti Číny omezit vývoz vzácných hornin do USA. Vzácné horniny jsou mimo jiné používány pro výrobu pokročilých technologií. Poslední dny uklidnění na tomto poli rozhodně nepřinesly. Naopak prezident Trump ke konci týdne oznámil, že od 10. 6. uvalí 5% clo také na zboží z Mexika a může ho posléze zvýšit až na 25 %, pokud Mexiko nebude bojovat proti migraci do USA. Volby do Evropského parlamentu trh přešel relativně bez odezvy. Americké indexy pod tlakem sporů USA vs. Čína a Mexiko odepsaly téměř 3 % t/t. Německý DAX odepsal více jak 2,5 % t/t, a to především kvůli zmiňovaným mexickým clům, které zprostředkovaně dopadnou na německé automobilky, které mají v Mexiku výrobní závody zásobující americký kontinent. Domácí PX index se zachoval defenzivně a přidal 0,2 % t/t na 1 044 bodů.



Z pohledu celého týdne v Praze nejvíce rostly akcie ČEZu (+3,6 % t/t na 538,5 Kč). Společnost mimo jiné uvedla, že prostředky z prodeje zahraničních aktiv by mohly být využity na snižování dluhu, investice do obnovitelných zdrojů či na mimořádnou dividendu. Pokud vynecháme VIG (-4,2 % t/t, 563,5 Kč) a Kofolu (-3,3 % t/t, 294 Kč), které se obchodovaly bez nároku na dividendu, tak nejvíce klesající akcií týdne bylo TMR (-2,6 % t/t, 760 Kč). Na společnosti se neobjevily žádné kurzotvorné informace. Vzhledem k nízké likviditě stačí jen menší prodejní příkaz, aby výrazně ovlivnil tržní cenu.

Devizový trh

CZK/EUR: Po předchozím mírném oslabením se koruna k euru minulý týden stabilizovala a celý týden se obchodovala těsně kolem 25,85 CZK/EUR, což jsou 3měsíční minima pro korunu. Koruna nereagovala na zveřejněná domácí makrodata včetně HDP. Větší dopad neměl ani negativní sentiment na globálních trzích. Ostatní měny v regionu měly minulý týden také klidný vývoj.

Krátkodobě může pokračovat nevýrazné obchodování v závislosti na sentimentu. Dlouhodobý výhled na korunu je pozitivní a koruna by se měla vrátit k postupnému posilování dle fundamentů kolem 2-3 % ročně.

CZK/USD: Koruna k dolaru v první polovině týdne dál oslabovala, z pondělní úrovně 23,05 CZK/USD se koruna dostala na 2leté minimum 23,25 CZK/USD ve středu. Na závěr týdne došlo k mírné korekci a koruna se vrátila na 23,15 CZK/USD. Vývoj koruny k dolaru hlavně odrážel vývoj dolaru k euru, naopak vývoj koruny k euru byl velmi klidný.

Krátkodobě zůstane důležitý sentiment.

USD/EUR: Dolar k euru v první polovině týdne posiloval a z úrovně 1,121 USD/EUR se posunul na 1,112 USD/EUR ve středu. Při negativním sentimentu na trzích dolar těžil ze své pozice bezpečného přístavu. Ovšem v pátek došlo k drobné korekci a dolar se posunul z 1,113 na 1,117 USD/EUR.

Krátkodobě může pokračovat nevýrazné obchodování poblíž 1,12. Náš střednědobý výhled je stále nakloněn na stranu relativně beztrendového kolísání dolaru v pásmu 1,12-1,18 USD/EUR.

RUB/USD: Rubl k dolaru celý týden pozvolna oslaboval z 64,5 RUB/USD na měsíční minimum 65,5 RUB/USD. Rubl celý týden kopíroval vývoj ceny ropy, která postupně ztrácela.

Krátkodobě je hlavním faktorem sentiment a riziko spojené s uvalením nových sankcí USA proti Rusku ustoupilo do pozadí. Ve středním období zůstávají podpůrným faktorem ceny ropy, které svoji úrovní dávají prostor pro solidní posílení rublu.



Komodity

Negativní sentiment na finančních trzích se na závěr května přelil i na komoditní trhy a široké indexy klesly o 2-4 % t/t. Výrazné ztráty druhý týden v řadě zaznamenala cena ropy (-7 % t/t), která propadla na 3měsíční minima - Brent (64 USD), WTI (53 USD). Hlavním faktorem byl negativní sentiment a zhoršený výhled na růst globální ekonomiky. Pohyb u ostatních komodit nebyl minulý týden tak výrazný. Technické kovy v průměru ztratily kolem 1 % t/t. Naopak nervozita a pokles výnosů u dluhopisů pomohly drahým kovům (+2% t/t), cena zlata (2 % t/t) se po 2měsících přehoupla mírně přes hranici 1 300 USD. Dále třetí týden v řadě výrazně rostly zemědělské plodiny (5 % t/t), když rostly napříč celým sektorem. Vlhké počasí v USA zhoršuje výhled pro letošní sklizeň.