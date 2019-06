Artus: Co by mohla Evropa závidět Spojeným státům

Hlavní ekonom investiční banky Natixis Patrick Artus se ve své poslední analýze ptá, co by mohla eurozóna závidět americké ekonomice. Jeho odpověď je prostá: Vysoký růst produktivity. Ekonom k tomu dodává, že Spojené státy se také mohou chlubit velmi nízkou nezaměstnaností, tu by jim ale Evropa podle něj závidět nemusela.



V následujících dvou grafech vidíme srovnání vývoje produktivity v americké a evropské ekonomice. Zatímco ve Spojených státech došlo v této oblasti po roce 2017 ke znatelnému zlepšení, v eurozóně se růst produktivity téměř zastavil:









Výsledkem popsaného rozdílu ve vývoji produktivity jsou rozšiřující se nůžky mezi potenciálním růstem v americké a evropské ekonomice – viz další graf. Podle Artuse je tento vývoj v produktivitě a následně u potenciálního produktu dán zejména větší modernizací amerického korporátního sektoru.Jak je to se zmíněnou „závistí“ nižší nezaměstnanosti v USA? Ta se konkrétně nachází více než 4 procentní body pod nezaměstnaností v eurozóně. Nicméně tento stav není podle ekonoma způsoben vysokou zaměstnaností v USA, ale nízkou participací. Jinak řečeno, nízká nezaměstnanost v USA je dána tím, že „velká část populace není aktivní na trhu práce“ a platí to zejména o lidech s nižší kvalifikací. Vyšší nezaměstnanost panující v eurozóně tak podle Artuse není známkou její slabosti, ale toho, že je zde vyšší participace.Zdroj: Natixis