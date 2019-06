Německý Infineon kupuje za devět miliard eur americkou firmu Cypress

Německý výrobce počítačových čipů Infineon Technologies se dohodl na převzetí amerického výrobce polovodičů Cypress Semiconductor za devět miliard eur (přes 232 miliard Kč) včetně dluhu. Firmy to dnes uvedly ve společném oznámení. Jde o další velkou transakci v sektoru, který se potýká se zpomalováním růstu. Spojením, které ještě musejí schválit regulátoři, by ve výrobě polovodičů pro automobilový průmysl vznikla světová jednička s tržním podílem 13 procent, uvedla agentura Reuters.



Infineon nabízí za jednu akcii Cypress 23,85 dolaru. Ve srovnání s průměrnou cenou akcií v minulém měsíci to představuje prémii 46 procent.



Akcie Infienonu v reakci oslabují, před polednem ztrácely skoro sedm procent. Investoři se kloní k názoru, že Němci za americký podnik platí příliš mnoho. Akcie Cypress Semiconductor zatím na zprávu nereagovaly, na amerických trzích se v době oznámení transakce neobchodovalo.





Dohoda podle analytika společnosti Mirabaud Securities Neila Camplinga dává smysl na technologické bázi. Z hlediska ekonomického cyklu ale její cena odpovídá vrcholu v době, kdy je toto odvětví na cyklickém dnu a zlepšení se zatím nerýsuje.Jeden z obchodníků soudí, že terčem převzetí by se mohl stát i samotný Infineon , protože letos už dvakrát zhoršil výhled v reakci na zpomalení poptávky v Číně a na obchodní válku mezi Pekingem a Washingtonem. Od vrcholu v polovině dubna akcie německé firmy propadly o téměř 30 procent, upozornila agentura Reuters.Zatímco americká firma se soustředí na výrobu mikročipů pro využití v automobilech a v elektronice, německý podnik vyrábí čipy, které řídí tok elektřiny v široké škále zařízení, včetně aut, chytrých telefonů nebo větrných turbín.Podle propočtů Infineonu by akvizice měla do roku 2022 přinést roční úsporu nákladů 180 milionů eur a dlouhodobě by díky synergiím, tedy spolupráci při různých činnostech, měl podnik generovat dodatečné výnosy přes 1,5 miliardy eur Vedení obou firem už akvizici schválilo, s dokončením se počítá na přelomu letošního a příštího roku.Tržní hodnota Infineonu činí kolem 18 miliard eur (465 miliard Kč ), tržní hodnota firmy Cypress Semiconductor pak 6,5 miliardy dolarů (přes 150 miliard Kč ).