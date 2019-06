Cena ropy propadá, flirtuje s medvědím trhem

Cena ropy dnes prohlubuje propady předchozích seancí. Hlavním důvodem poklesu zůstává strach z obchodních válek, které by mohly vést ke zpomalení globální ekonomiky.

Cena Brentu dnes klesá o dalších 2,5 % po pátečním propadu o 5,5 %. K další vlně negativní nálady přispěl nedělní čínský report, který svaluje neúspěch obchodních jednání na Spojené státy. Zároveň ovšem nechává otevřené dveře dalším jednáním, které se však neponesou v duchu hrozby navyšování cel v případě, že by jednání nedospěla k pozitivnímu závěru.

V minulém měsíci klesl Brent o 11,4 % a zaznamenal tak nejhorší měsíc od listopadu. Ropa WTI ztratila v květnu dokonce 16,3 % a ze svého dubnového vrcholu už ztráty dosáhly na 21 %. Více než pětinové ztráty z posledního maxima jsou obchodníky považovány za vstup do medvědího teritoria.

Vývoj cen ropy WTI na měsíční bázi. Květnové ztráty byly nejvyšší od listopadu. Zdroj: Bloomberg

Obchodníci vyčkávají na 25. června, kdy začne organizace OPEC+ vyjednávat ve Vídni o kvótách do konce roku. Výsledky zasedání by měly být známy o den později. Zatím probíhají zákulisní vyjednávání. Dle dosavadních zpráv by se trh mohl dočkat určitého uvolnění kvót. Spekuluje se, že ze současných cca 2 mil. barelů denně by v druhé polovině roku mohly být kvóty přibližně poloviční.

Cena ropy Brent v posledních seancích výrazně klesá. Dnes dopoledne se dokonce dostala pod 61 dolarů za barel. V minulém týdnu ztratila 6,11 % a za celý květen se ztráty dostaly na 11,41 %. Cena Brentu se dostala na nejnižší úrovně od ledna. Zdroj: xStation5