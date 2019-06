Průzkum: Češi věří, že peníze nejlépe zhodnotí nemovitosti

Ve způsobech zhodnocení peněz mezi Čechy převládají investice do nemovitostí. V průzkumu, který uskutečnila agentura Ipsos, to uvedlo téměř 60 procent dotázaných. Na druhém místě se umístily spořicí účty a stavební spoření (31,7 procenta). Jako další výhodné investiční nástroje označuje čtvrtina dotázaných akcie, podílové fondy a dluhopisy. Pětina lidí zmiňuje investice do drahých kovů.



Z těch, kteří jako výhodnou investici označili akcie, podílové fondy a dluhopisy, tvoří větší část muži. Z nich 15 procent oslovily přímo investice do společností. V průzkumu však tuto možnost zvolilo jen 3,4 procenta žen. Ty naopak projevily výrazně větší zájem o investice do drahých kovů (22,4 procenta).





Spořicí nebo investiční produkty Češi podle průzkumu nejčastěji využívají k vytvoření finanční rezervy (78 procenta). A to zejména pro případ ekonomické krize nebo ztráty zaměstnání (47,3 procenta) nebo jako finanční 'polštář' pro život v důchodu (42 procent). Právě na ten myslí častěji ženy než muži, stejně jako na možnou krizi nebo nezaměstnanost . Muži zase častěji shromažďují peníze na koupi nemovitosti Mezi mladší věkovou generací od 25 do 34 let si nejvíce lidí spoří právě na horší časy a na bydlení , příslušníci starší generace od 45 do 54 let zase více myslí na důchod investice určené pro koupi auta, dovolené nebo elektroniky jsou podle průzkumu stejně populární jako ukládání peněz pro děti nebo vnoučata (oboje 25,4 procenta).