Bloomberg: Vzestup bitcoinu zastírá fakt, že ho nikdo nepoužívá

Současný rychlý vzestup ceny kybernetické měny bitcoin zastírá jednu nepříjemnou skutečnost - prakticky nikdo ji nepoužívá k ničemu jinému než ke spekulaci. Za první čtyři měsíce se v této největší a nejznámější digitální měně světa totiž u obchodníků uskutečnilo pouze 1,3 procenta transakcí, což není žádná velká změna proti předchozím dvěma letům, kdy bitcoin procházel vlnami vzestupů i pádů. Ukazují to data americké výzkumné společnosti Chainalysis.



Jakkoli obchodní společnosti jako AT&T nechávají zákazníky kryptoměnami platit, problém je v tom, že jen málo spekulantů má zájem na jejich používání, když cena kryptoměny může v řádu týdnů stoupnout o dalších 50 procent. To je nyní hlavní dilema bitcoinu, upozorňuje agentura Bloomberg. Bitcoin potřebuje medializaci, aby přitáhl davy a stal se životaschopnou elektronickou alternativou k penězům. Spolu s ním se ale vyvinula kultura "křečků", kteří preferují hromadění před utrácením.





"Ekonomické aktivitě bitcoinu i nadále dominují burzovní obchody," uvedl ekonom Kim Grauer ze společnosti Chainalysis. "To značí, že bitcoin se dál používá hlavně ke spekulaci a široké uplatnění stále není realitou," dodal Grauer.Cena bitcoinu , který vznikl v roce 2009, se letos výrazně zvyšuje. Od ledna se více než zdvojnásobila na téměř 9000 dolarů (208.000 Kč ). V roce 2017 bitcoin zpevnil zhruba o 1400 procent na téměř 20.000 dolarů (463.000 Kč ), ale už v následujícím roce přišel pád o více než 70 procent.Používání digitální měny v obchodech ve zmíněných 1,3 procenta transakcí je stále pod vrcholem roku 2017, kdy na platby v obchodech připadlo 1,5 procenta všech transakcí. Loni, kdy bitcoin prudce oslabil, to bylo 0,9 procenta. Rychleji se šíří platby v bitcoinech v takzvaných P2P transakcích nebo v ilegálních aktivitách na takzvaném darknetu, což je obtížně přístupná, anonymní část internetu.Naprostá většina transakcí v bitcoinech ale stále připadá na burzovní aktivity. Letos od ledna do dubna to bylo 89,7 procenta, za celý loňský rok pak 91,9 procenta, uvádí společnost Chainalysis.Tvůrce bitcoinu , vývojář chránící se pseudonymem Satoši Nakamoto, měl představu využití kryptoměny v každodenních transakcích, od nákupu kávy až po placení za pronájem auta. Poslední dobou investoři zdůrazňují, že bitcoin se místo toho přeměnil na digitální verzi zlata - aktiva, které si drží hodnotu v době ekonomické nejistoty, protože bitcoin nemá vazby na akcie ani dluhopisy . To ale může být jen zbožné přání, píše Bloomberg.