České makro: ČR roste rychleji než ekonomiky EMU. To logicky vyvolává tlak na posílení reálného kurzu.

Podle revidovaných údajů vzrostla česká ekonomika o 2,6 procenta v první čtvrtletí. Tahounem růstu byla spotřeba domácností, což odráží jednak tlaky na trhu práce (nízká míra nezaměstnanosti a rostoucí mzdy) a jednak pravděpodobně zastavení růstu míry úspor, který probíhal v loňském roce. ČNB píše, že celkově bylo číslo v lajně s její prognózou, ale ve struktuře byly odchylky: „Spotřeba domácností a spotřeba vlády vzrostly o něco rychleji oproti tomu, co prognóza předpovídala. Naopak růst hrubé tvorby kapitálu zaostal za prognózou, což bylo způsobeno nižší než očekávanou dynamikou fixních investic.“ Z pohledu jde o něco více inflační růst, než ČNB předpokládala.



ČR roste rychleji než ekonomiky EMU. To logicky vyvolává tlak na posílení reálného kurzu. Nicméně nyní toto posílení probíhá prostřednictvím vyšší inflace v Česku než v EMU. Proto konvergenční model ukazuje stabilní kurz CZK/EUR. Ale tento model také stále ukazuje, že koruna by měla být na výrazně silnějších úrovních než je aktuální kurz. A to díky době kurzového závazku, kdy česká ekonomika rostla výrazně rychleji než EMU, inflace ale ne a koruna nemohla reagovat posílením.



David Navrátil, analytik České spořitelny