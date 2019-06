Brexit 'update': touhu stát se předsedou Konzervativní strany vyjevilo 13 kandidátů. Během víkendu ukazovali, jaký kompromis by chtěli vyjednat s EU, aby dohoda byla průchozí britským parlamentem. Jak už to chodí, tak nemluví o kompromisech, které by chtěli udělat, ale které by měl udělat někdo jiný (EU, Irsko…)

David Navrátil, analytik České spořitelny