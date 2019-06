Goldman kvůli obchodní válce snížil odhad růst ekonomiky USA

Americká investiční banka Goldman Sachs snížila odhad růstu americké ekonomiky na toto čtvrtletí na 1,1 procenta, zatímco ještě asi před týdnem počítala s růstem 1,3 procenta. Důvodem je podle jejich analytiků obchodní válka, kterou Spojené státy vedou s Čínou a dalšími zeměmi. Pokud bude obchodní spor eskalovat, pak analytici další americké investiční banky Morgan Stanley předpovídají, že by do roka mohla přijít hospodářská recese. Uvedla to agentura Bloomberg.



Goldman Sachs odůvodnila snížení odhadu hospodářského růstu zejména riziky, která s sebou nese obchodní konflikt s Čínou a Mexikem. Její analytici také podle agentury Reuters považují za pravděpodobnější, že americká centrální banka (Fed) bude muset kvůli tomu snížit svou základní úrokovou sazbu.



V prvním čtvrtletí rostl hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států podle předběžných údajů tempem 3,1 procenta.





Hospodářská recese by mohla udeřit už za devět měsíců, pokud americký prezident Donald Trump uvalí 25procentní cla na další čínské zboží v celkové hodnotě 300 miliard dolarů (6,9 bilionu Kč ) a pokud Čína odpoví protiopatřeními, uvádí analytik Morgan Stanley Chetan Ahya. Trhy podle něj zatím dopad napětí v mezinárodním obchodě podceňují, i když byl už letošní květen na amerických akciových trzích nejhorším měsícem od začátku roku.Pravděpodobnost, že letos budou v USA zavedena cla na dovážené automobily se podle Goldman Sachs zvýšila na 40 procent. Začátkem roku ji její analytici ještě hodnotili jako 25procentní. Analytici také uvádějí, že se rétorika čínských představitelů zintenzivňuje, což podle nich zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt mezi oběma zeměmi vyostří obě strany Podle Goldman Sachs je rovněž pravděpodobnost, že Spojené státy zavedou k 10. červnu pětiprocentní dovozní clo na veškeré zboží z Mexika zhruba 70procentní. Jako 50procentní se analytikům banky jeví pravděpodobnost, že se tato cla od 1. července zvednou na deset procent.