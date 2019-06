Oddlužení má nová pravidla. Šanci zbavit se dluhů má teď více lidí

Oddlužení má už od 1. června nová pravidla a díky nim by na něj mělo dosáhnout více lidí. V osobním bankrotu bylo loni přes 100 tisíc Čechů. Nejvíce jich je v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Asi 820 tisíc Čechů je v exekuci, přibližně 500 tisíc jich má více než tři. Dostat se z dluhové pasti je přitom pro mnohé nemožné. Pomoci by jim s tím měla novela insolvenčního zákona, která umožní dosáhnout na osobní bankrot daleko většímu počtu lidí.

"Nejvíce o pomůže těm, kteří jsou teď v takové situaci, že nejsou schopni ty svoje dluhy splácet, to znamená - dostali se do spirály dluhů a to příslušenství jim narůstá takovým způsobem, že pokud by tady nebyla novela, tak oni nemají šanci se z toho dokonce života dostat," uvedl autor mapy exekucí Radek Hábl.

Novela počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky.

"Statisíce lidí zůstávají vlastně před branou toho oddlužení, to by se nově mělo změnit a otevřít šance pro statisíce nejchudších lidí, aby začali svůj život organizovat jinak a dostali novou šanci," uvedl Daniel Hůle z Institutu prevence a řešení předlužení.

Snazší oddlužení by měli mít díky novele například senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. "Nejdůležitějším aspektem je asi snížení hranice oddlužení z pěti na tři roky pro osoby zvlášť zranitelné, což jsou lidé, kteří mají druhý nebo třetí stupeň invalidního důchodu. Ti budou oddluženi za mnohem kratší dobu," řekla dluhová poradkyně Barbora Halířová.

Podle Hábla nezáleží, jestli dluží člověk bance, nebankovní společnosti či telefonnímu operátorovi. "Zkrátka člověk, který se dostal do situace, že není schopen splácet, tak toto je pro něj řešení a může se těch dluhů do pěti let zbavit," dodal Hábl.

Hůle upozorňuje, že novela zřejmě nepomůže lidem, kteří mají nízké příjmy a nízký dluh. "Tam to nedává ekonomicky smysl. A zároveň ta novela nepomůže pravděpodobně lidem, kteří mají né moc vysoké příjmy a zároveň vysoce stanovené výživné," myslí si Hůle.