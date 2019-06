Stavba domu výrazně podraží. Mohou za to nová pravidla

Stavba nových rodinných domů a bytů se od příštího roku pořádně prodraží. Nová pravidla Evropské unie nařizují, že se budou stavět domy pouze energeticky výrazně úsporné. U budov s větší výměrou to už funguje. Nově se to teď dotkne ale i těch o rozloze do 350 metrů čtverečních – tedy rodinných domů a bytů. Majitelé si připlatí hlavně za větší množství tepelné izolace - díky tomu ale spotřebují zase desetkrát méně energie než u současných domů.

Jiné domy než ty s energetickou spotřebou blízko nule si od začátku příštího roku nikdo nepostaví. Evropská unie se tím snaží snížit tvorbu oxidu uhličitého. Právě provoz současných budov má na svědomí až 40 procent z jeho celkové produkce.

Lidé oslovení v anketě televizí Nova s tím problém nemají. "Já s tím v zásadě souhlasím. Jsme ve fázi, kdy víme, že máme problém s životním prostředí," uvedl jeden z respondentů.

Jenže problém nastává ve chvíli, kdy přijde řeč na finance.

Lidé se kvůli novému nařízení plácnou pořádně přes kapsu. Podle ekonomů ceny vzrostou zhruba o deset procent. "Domy aby měly takřka nulovou spotřebu energie, tak je nutné stavět nákladněji," upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.

"Nízkoenergetické domy, které se budou navrhovat od roku 2020, jsou domy, které musí splňovat daleko přísnější normy pro izolace. Musí mít speciální izolace oken, izolace vnějších stěn, izolace vstupu," varuje majitel stavební firmy George Podzimek.

Například střecha u současných staveb má přibližně dvacet centimetrů tepelné izolace. Příští rok vzroste o tři centimetry. Materiál se tím prodraží o desítky až stovky korun na metr čtvereční. V praxi to tedy znamená, že byt či dům, který ještě letos stojí čtyři miliony korun, příští rok podraží o 400 tisíc.

"Nízkoenergetický dům znamená to, že jeho celková spotřeba na metr čtvereční a rok je menší než 50 kW hodin," vysvětluje předseda Rady centra pasivního domu Jiří Beranovský.

Spotřeba energie se prý u jednotlivých staveb bude posuzovat individuálně. Majitelů postavených domů se změny dotknou pouze v případě zásadní přestavby.