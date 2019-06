Kolik stojí v Česku vychovat dítě? Ta částka vás zaskočí

S trochou nadsázky by se dalo říct, že mít dítě je jeden z nejdražších koníčků. Ekonomové vyčíslili, že za výchovu a výživu od narození do 18 let věku zaplatí rodiče průměrně 1,6 milionu korun! S věkem náklady na výchovu potomka rapidně stoupají.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se rodiče musí po narození potomka připravit na to, že než dosáhne jejich dítě 18 let, vyjde je výchova na více než 1,5 milionu.

"Řadu párů takto vysoké náklady odradí od plození více dětí, případně jejich početí odkládají do vyššího věku, kdy jsou sice zpravidla bohatší, ovšem rostou zdravotní rizika těhotenství a riziko neplodnosti. Jiné páry si dítě pořídí, ale pak jsou výší výdajů nepříjemně zaskočeni," řekl ekonom Kovanda.

Podle agentury STEM/MARK uvedlo 55 % maminek, že je částka, na kterou vyjde rodičovství, překvapila. Třetina žen si podle průzkumu nebyla schopna před narozením vytvořit dostatečnou finanční rezervu.

Podle údajů, které poskytl Kovanda, jsou největším nákladem u dětí do 3 let pleny a potraviny. Celkem vyjde výchova a výživa na 3 330 korun.

Náklady na dítě do 3 let:

Pleny 1 200 Kč/měsíc

Kosmetika, drogérie 350 Kč/měsíc

Potraviny 1 100 Kč/měsíc

Oblečení a hračky 550 Kč/měsíc

Lékař a léky 130 Kč/měsíc

U dětí ve věku od 3 do 5 let je velkým nákladem školka (1 300 Kč), potraviny vyjdou na dvojnásobek toho, co u menších dětí (2 200 Kč).

Náklady na děti od 3 do 5 let:

školka 1 300 Kč/měsíc

potraviny 2 200 Kč/měsíc

oblečení, obuv 1 100 Kč/měsíc

kultura, hračky 450 Kč/měsíc

lékař, léky 130 Kč/měsíc

drogerie 250 Kč/měsíc

zájmové kroužky 600 Kč/měsíc

U žáků prvního stupně stoupaní náklady na jídlo (2 700 Kč), rodiče musí počítat také s tím, že se v nákladech objeví školní pomůcky. Celková částka, na kterou dítě vyjde, už výrazně přesahuje 6 tisíc korun.

Náklady na dítě 6-10 let:

potraviny 2 700 Kč/měsíc

oblečení, obuv 1 100 Kč/měsíc

kultura, dovolené 1200 Kč/měsíc

lékař, léky 150 Kč/měsíc

drogerie 250 Kč/měsíc

zájmové kroužky 600 Kč/měsíc

vybavení do školy 350 Kč/měsíc

A náklady dál porostou. Na druhém stupni přesahují už 10 tisíc měsíčně. Ekonomové totiž do nich započítávají navíc i náklady na bydlení.

Náklady na dítě 10-15 let:

ubytování 3500 Kč/měsíc

potraviny 2 700 Kč/měsíc

oblečení, obuv 2 400 Kč/měsíc

kultura, dovolené 1100 Kč/měsíc

lékař, léky 150 Kč/měsíc

drogerie 220 Kč/měsíc

zájmové kroužky 800 Kč/měsíc

A na střední škole a na vysoké už jsou náklady už astronomické – podle ekonomů až 15 tisíc měsíčně.

Náklady na dítě 15-26 let:

ubytování 4500 Kč/měsíc

potraviny 3200 Kč/měsíc

oblečení, obuv 2 200 Kč/měsíc

kultura, zábava 1100 Kč/měsíc

dovolené 1600 Kč/měsíc

školní pomůcky 1100 Kč/měsíc

lékař, léky 550 Kč/měsíc

drogerie 300 Kč/měsíc

zájmové kroužky 500 Kč/měsíc